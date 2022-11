25 smartphone in sconto su Amazon ed eBay per il Black Friday 2022

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i prodotti più richiesti del Black Friday 2022, che quest'anno si svolge tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre, ci sono indubbiamente gli smartphone. Oltre ad Apple, sono diverse le marche che propongono i propri modelli con sconti fino al 50%, da acquistare su Amazon o eBay.

Per aiutarvi a capire quali sono le promozioni migliori abbiamo selezionato 25 smartphone in sconto di brand come Samsung, Xiaomi, Oppo e Realme.

Gli smartphone da acquistare su Amazon per il Black Friday 2022

Ecco dunque le occasioni da non perdere su Amazon in occasione del Black Friday 2022: tra gli smartphone che abbiamo selezionato il Samsung Z Fold 4, lo Xiaomi 12 X e l'Oppo Reno 8 Pro con sconti fino al 50%.

Fino a 500€ di sconto sugli smartphone Samsung

Smartphone Xiaomi con sconti fino al 29%

Promozioni fino al 50% su smarphone Oppo

Sconti fino al 33% su smartphone Realme

Smartphone Motorola, Huawei e OnePlus scontati fino al 49%

Cyber eDays eBay: le promozioni da non perdere sugli smartphone

Anche eBay propone sconti e promozioni durante i Cyber eDays: ecco 10 smartphone con sconti fino al 40%.

-40% di sconto su Samsung Galaxy Z Fold 4 da 512 GB con schermo da 7,6 pollici

-39% di sconto su Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB con schermo da 6,7 pollici

-38% di sconto su Xiaomi Redmi Note 11S da 128 GB con schermo da 6,43 pollici

-31% di sconto su Xiaomi Redmi Note 11 Pro da 128 GB con schermo da 6,7 pollici

-28% di sconto su Motorola Edge 20 da 256 GB con schermo da 6,7 pollici

-26% di sconto su Samsung Galaxy S22 da 128 GB con schermo da 6,1 pollici

-21% di sconto su Samsung A33 da 128 GB con schermo da 6,4 pollici

-20% di sconto su Realme 9 Pro da 128 GB con schermo da 6,6 pollici

-20% di sconto su Realme C33 da 128 GB con schermo da 6,5 pollici

-12% di sconto su Samsung Galaxy A52S da 128 GB con schermo da 6,5 pollici