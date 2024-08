video suggerito

West Nile, dengue e aviaria sono tra le 30 cause più probabili di una nuova pandemia L’elenco delle malattie e dei patogeni più pericolosi aggiornato dall’OMS: inclusi anche il vaiolo delle scimmie e gli hantavirus; rimangono una minaccia i coronavirus di Covid, MERS e SARS, Ebola, il virus Nipah e la comparsa di una “Malattia X” ancora sconosciuta alla scienza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

West Nile, dengue e aviaria, ma anche vaiolo delle scimmie, hantavirus e chikungunya, sono tra le oltre 30 cause più probabili di una nuova pandemia: entrati nell’elenco aggiornato delle malattie e dei patogeni in grado di scatenare una nuova emergenza sanitaria globale pubblicato questa settimana dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), questi agenti fanno ora parte della lista dei “patogeni prioritari” che serve ad orientare gli sforzi della ricerca nello sviluppo di trattamenti, vaccini e test diagnostici. Già presenti nel precedente elenco, restano una minaccia i coronavirus di Covid, MERS e SARS, l’Ebola, il virus Nipah e la comparsa di una “Malattia X” ancora sconosciuta alla scienza.

Quali sono le cause più probabili di una nuova pandemia

Il numero di virus, batteri e altri agenti patogeni considerati più alto potenziale epidemico o pandemico è salito a oltre 30 e ora include anche il virus trasmessi da vettori come le zanzare, inclusi il virus del Nilo Occidentale (West Nile), già presente in tutta Europa (casi anche in Italia), e i virus di Dengue e Chikungunya. Nell’elenco aggiornato dei “patogeni prioritari” pubblicato dall’OMS entrano a far parte anche gli hantavirus, conosciuti anche come virus della febbre dei topi, trasmessi all’uomo dai roditori, e i virus dell’influenza aviaria di tipo A, tra cui il sottotipo H5, che continua ad essere letale per milioni di uccelli nel mondo e negli ultimi mesi ha causato un preoccupante aumento di infezioni anche nei mammiferi, inclusa l’epidemia nei bovini e diversi casi umani negli Stati Uniti.

Nella nuova lista è stato aggiunto anche il vaiolo delle scimmie, che ha scatenato l’epidemia globale di mpox nel 2022 e di cui è recentemente emersa anche una variante più letale che si sta rapidamente diffondendo nell’Africa centrale. Torna ad essere motivo di preoccupazione anche il suo parente, il virus del vaiolo, nonostante sia stato debellato nel 1980. “Questo perché, poiché le persone non vengono più vaccinate regolarmente contro il virus e, quindi, non ne diventano immuni, un ‘rilascio non pianificato’ potrebbe causare una pandemia – si legge in un articolo su Nature – . Il virus potrebbe potenzialmente essere utilizzato dai terroristi come arma biologica”.

Nel nuovo elenco entrano inoltre a far parte anche cinque batteri, appartenenti a ceppi che causano colera, peste, dissenteria, diarrea e polmonite.

Rimangono una minaccia i coronavirus del gruppo Sarbecovirus, che include Sars-Cov-2 (il virus che ha causato la pandemia di Covid-19) e del gruppo Merbecovirus, che comprende il virus che causa la MERS; il virus Ebola e il virus Nipah, di cui sono portatori i pipistrelli della frutta, che restano nell’elenco perché causano malattie mortali e altamente trasmissibili, e contro cui non ci sono attualmente terapie specifiche. Nella nuova lista confermato inoltre l’alto il potenziale pandemico di febbre emorragica Crimea-Congo, malattia da virus Marburg, febbre di Lassa, febbre della Rift Valley, Zika, e il rischio che emerga una “Malattia X” scatenata da un patogeno ancora sconosciuto alla scienza.

L’elenco delle malattie e dei patogeni più pericolosi (aggiornamento OMS 2024)

Febbre di Lassa

Febbre emorragica argentina

Colera

Peste

Shigellosi

Salmonella

Pneumoniae

MERS; virus respiratorio mediorientale

SARS; sindrome respiratoria acuta grave

Ebola

Virus di Marburg

Virus Zika

Febbre dengue

Febbre gialla

Encefalite da zecche

Virus West Nile

Hantavirus

Febbre emorragica Crimea-Congo

Virus dell’influenza aviaria

Virus dell’influenza suina

Virus Nipah

Febbre con sindrome da trombocitopenia (SFTS)

Febbre della Rift Valley

Virus del vaiolo

Vaiolo delle scimmie

Virus chikungunya

Encefalite equina venezuelana

Malattia X

Adenovirus

Virus della malattia mani, piedi e bocca

Lentivirus

Virus della malattia di Borna

Epatite C

Epatite E

Herpes Virus

Papilloma Virus

Parvovirus