Vigilia di Natale mai così vicina al Sole per la sonda Parker della NASA: a che ora e dove vedere la diretta oggi Oggi, 24 dicembre 2024, la sonda spaziale Parker della NASA effettua il suo primo passaggio più ravvicinato del Sole: ecco come seguire la diretta streaming dell'impresa e i record di velocità e distanza minima mai raggiunta.

A cura di Valeria Aiello

Illustrazione dell'avvicinamento della Solar Parker Probe al Sole / Credit NASA

Vigilia di Natale da record per la sonda spaziale Parker della NASA, ufficialmente la Parker Solar Probe che oggi, 24 dicembre 2024, effettua il suo passaggio più ravvicinato del Sole, raggiungendo una distanza minima di circa 6,1 milioni di chilometri dalla nostra stella madre: questo evento segna un record, perché nessun altro veicolo spaziale si è mai avvicinato così tanto a una stella. Lanciata il 12 agosto 2018 dalla Cape Canaveral Air Force Station, in Florida, la sonda Parker sta viaggiando all’impressionante velocità di circa 700.000 km/h, in un’orbita altamente ellittica attorno al Sole: alle ore 11:53: UTC (le ore 12:53 in Italia) si troverà per la prima volta a percorrere il tratto più ambizioso, entrando nella corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera del Sole.

La diretta dell’avvicinamento della sonda solare Parker è trasmessa dalla NASA, che permette di seguire l’evento in forma interattiva con il programma Eyes on the Solar System sul suo sito ufficiale e in streaming sul suo canale Youtube: supponendo che la sonda sopravviva a questo primo passaggio ravvicinato in condizioni tali da continuare a inviare dati, la missione Parker Solar Probe tornerà di nuovo ad avvicinarsi al Sole a marzo e a giugno 2025.

A che ora e dove vedere la diretta dell’avvicinamento della sonda Parker al Sole

La diretta dell’avvicinamento della sonda Parker al Sole è trasmessa oggi, 24 dicembre 2024, alle 12:53 ora italiana: sarà questo il momento in cui la sonda Parker si troverà alla distanza minima di 6,1 milioni di chilometri dalla nostra stella, un record unico nel suo genere, per massimo di avvicinamento (perielio) ma anche per velocità, in virtù dei 692.017 km/h raggiunti che rendono il veicolo spaziale l’oggetto più veloce mai costruito dall’uomo – il suo precedente primato era di 635.266 km/h.

L’evento può essere seguito sul sito ufficiale della NASA, che offre una diretta interattiva dell’avvicinamento, e in streaming sul canale YouTube NASA, dove il passaggio ravvicinato è commentato da esperti.

Gli obiettivi della missione Parker Solar Probe della NASA

La Parker Solar Probe della NASA è una delle più ambiziose missioni mai intraprese per studiare il Sole. Lanciata il 12 agosto 2018, la sonda ha l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile al Sole, entrando nella corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera del Sole. Questo significa affrontare calore e livelli di radiazioni estremi, per i quali il veicolo spaziale è dotato di uno scudo termico in carbonio-composito, spesso 11,43 cm, capace di sopportare temperature che superano i 1.300 °C.

La missione ha già attraversato l’atmosfera del Sole, oltre a un’espulsione di massa coronale, raccogliendo dati cruciali per comprendere meglio la nostra stella e il vento solare. Il passaggio ravvicinato di oggi esporrà inevitabilmente la missione a temperature senza precedenti e particelle ad alta energia: per scoprire cosa verrà rilevato dalla sonda si dovranno tuttavia attendere alcuni giorni, dal momento che le trasmissioni di Parer con la Terra sono state bloccate a causa della sua estrema vicinanza al Sole e non riprenderanno prima di venerdì 27 dicembre.

Sarà allora che verrà inviato il beacon tone, il segnale che servirà a confermare lo stato di salute della sonda. Se tutto andrà come sperato, alla fine di gennaio 2025 – quando la sonda raggiungerà una posizione utile rispetto alla Terra – inizierà l’invio di tutti i dati scientifici raccolti durante il sorvolo.

“Nessun oggetto creato dall'uomo è mai passato così vicino a una stella, quindi Parker restituirà davvero dati da un territorio inesplorato – ha affermato Nick Pinkine del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory di Laurel, nel Maryland, dove la sonda è stata progettata e costruita – . Non vediamo l’ora di ricevere il primo aggiornamento sullo stato della navicella spaziale ed iniziare ad avere i dati del sorvolo”.