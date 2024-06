video suggerito

Vaiolo delle scimmie, cosa sappiamo del nuovo ceppo di monkeypox: “È il più pericoloso di sempre” Il nuovo ceppo di vaiolo delle scimmie (monkeypox o mpox) è stato identificato in adulti e bambini in Congo, vicino al confine con Ruanda e Burundi: il virus appartiene al clade I, il più pericoloso, perché provoca malattie più gravi e mortali, e si trasmette più facilmente, anche attraverso contatti non sessuali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Particelle del virus del vaiolo delle scimmie (mpox) all'interno di una cellula infetta / Credit: NIAID

Un nuovo ceppo di vaiolo delle scimmie (monkeypox o mpox) è stato identificato in adulti e bambini in Congo, vicino al confine con Ruanda e Burundi. Il virus, che causa malattie più gravi e mortali rispetto al patogeno responsabile dell’epidemia scoppiata nel 2022, appartiene al clade I, il più pericoloso, ma è una nuova variante mutata, che si trasmette più facilmente, anche attraverso contatti non sessuali. Le autorità sanitarie locali ritengono che il nuovo ceppo sia emerso intorno alla metà di settembre 2023 e che la sua diffusione sia stata sostenuta dalla trasmissione sessuale, sebbene ci siano prove che l’infezione possa essere contratta anche attraverso il contatto pelle a pelle.

Il timore è che il nuovo virus (ufficialmente chiamato mpox – questo il nome con cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di ribattezzare il vaiolo delle scimmie) dall’Africa centrale, dove si sta diffondendo rapidamente, possa arrivare in Europa. “È senza dubbio il ceppo di mpox più pericoloso finora” ha affermato la professoressa Trudie Lang, direttrice del Global Health Network dell’Università di Oxford, in un briefing per i giornalisti.

La professoressa Lang ha spiegato che, in seguito all’aumento di casi di vaiolo registrato dal mese di settembre scorso nella provincia congolese del Sud Kivu, si era ipotizzato che le infezioni fossero causate dal virus del clade II – il patogeno responsabile dell’epidemia del 2022 in Europa e Stati Uniti – , finché i test di laboratorio hanno invece indicato che si trattava di una nuova variante del clade I.

Cosa sappiamo del nuovo ceppo di vaiolo delle scimmie

Il nuovo ceppo di vaiolo delle scimmie (monkeypox o mpox) è una variante mutata del clade I del virus, uno dei due cladi di vaiolo delle scimmie conosciuti. Identificato per la prima volta nella Repubblica Democratica del Congo, nella provincia del Sud Kivu, più precisamente nella zona della città mineraria Kamituga, la nuova variante si distingue prevalentemente per la presenza di mutazioni di tipo APOBEC-3, che indicano un adattamento del virus dovuto alla circolazione tra gli esseri umani.

Rispetto al virus del clade II responsabile dell’epidemia di vaiolo delle scimmie del 2022, le infezioni da virus del clade I sono associate a una maggiore gravità della malattia e una più alta mortalità, di circa il 5% negli adulti e del 10% nei bambini. La nuova variante ha inoltre causato “un numero allarmante” di aborti nelle giovani donne e provoca “lesioni e vesciche” in tutto il corpo, hanno spiegato i ricercatori.

Il ceppo “sta causando un pericolo estremo in termini di gravità della malattia” ha affermato Leandre Murhula Masirika, coordinatore della ricerca in Congo. I sintomi più comuni dell’infezione, ha aggiunto il ricercatore, sono eruzioni cutanee su tutto il corpo, problemi agli occhi e febbre. Nella città di Kamituga, dove si pensa che il ceppo abbia avuto origine, tra le persone attualmente infette figurano scolari, operatori sanitari che curano pazienti e intere famiglie.

Si teme la rapida diffusione oltre confine

In tutto il Congo, i casi di vaiolo delle scimmie sono in aumento. Lunedì, nella città di Goma, che ha una popolazione di quasi un milione di abitanti, le autorità sanitarie hanno annunciato una vasta epidemia causata dal nuovo ceppo. La città di Goma dispone di un aeroporto internazionale che opera frequenti voli diretti da e per l’Europa e la popolazione locale viaggia spesso oltre confine, raggiungendo il Ruanda e il Burundi, il che rende molto probabile che il virus abbia già raggiunto questi Paesi vicini, anche se ad oggi non sono stati segnalati ufficialmente casi di infezione al di fuori del Congo.

Alla domanda se i Paesi al di fuori dell’Africa debbano prepararsi a una nuova epidemia, John Claude Udahemuaka, ricercatore dell’Università del Ruanda che lavora sul campo in Congo, ha avvertito che “tutti dovrebbero essere preparati”.

“Non ci sono controlli ai confini e le persone con eruzioni cutanee possono uscire dal Congo e diffondere facilmente l’infezione” ha aggiunto il ricercatore. La diffusione del patogeno sarebbe facilitata dal fatto che, oltre alla trasmissione sessuale, ci sono prove che il virus possa trasmettersi anche attraverso il contatto pelle a pelle o con superfici contaminate.

Finora sono stati identificati circa 600 casi di vaiolo delle scimmie a Kamituga – la città in cui è stato identificato per la prima volta il nuovo virus – anche se gli esperti ritengono che i numeri reali siano significativamente più alti a causa della mancanza di una sorveglianza completa. Complessivamente, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella Repubblica Democratica del Congo sono stati segnalati 7.850 casi di Mpox e 384 decessi dall’inizio del 2024, anche se non è chiaro quanti siano attribuiti al nuovo ceppo.