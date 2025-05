video suggerito

Va dal dentista perché le gengive non smettevano di sanguinare, ma scopre una malattia potenzialmente letale È il caso di un uomo inglese di 34 anni, Gareth Memphis, più conosciuto come Dj Gaz, che alla fine di marzo di quest’anno ha iniziato a notare che le sue gengive sanguinavano più del normale: pensando a un problema di igiene orale, si è recato dal dentista, ma ha poi scoperto che il suo sanguinamento gengivale era il sintomo di una leucemia. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Aiello

Gareth Memphis, un uomo inglese di 34 anni, noto negli ambienti musicali come Dj Gaz, ha cominciato a notare un sanguinamento gengivale anomalo verso la fine di marzo di quest’anno: era da qualche settimana che non si sentiva in forma, lamentando una forte stanchezza che pensava fosse solo un malessere passeggero, quando nell’ultimo weekend del mese, mentre si trovava a casa di sua madre a Southport, poco più a nord di Liverpool, le sue gengive hanno iniziato improvvisamente a sanguinare più del normale.

“L’emorragia è andata avanti per quattro o sei ore, il sangue continuava a uscirmi dalla bocca – ha raccontato Gaz all’Echo – . Non era però doloroso. Mi è sembrato un problema dentale, un sanguinamento gengivale come quelli a cui sono abituato perché lavo i denti con troppa forza, ma il sangue era un po’ diverso, più simile al viola”. Insospettivo dal colore e dalla durata del sanguinamento, l’uomo ha preso un appuntamento con un dentista d’urgenza per il lunedì successivo: dopo la pulizia dei denti, un odontoiatra esperto dello studio gli ha però consigliato di fare un esame del sangue. “Mi ha guardato e ha detto: ‘Sono sicuro che andrà tutto bene, ma le consiglio di fare le analisi” ha ricordato Gaz.

Il sanguinamento delle gengive era il sintomo di una grave malattia

Due giorni dopo, mentre aspettava di fare gli esami, le condizioni di Gaz sono peggiorate rapidamente. “Ero davvero pallido e sono stato praticamente costretto a letto. Scendevo le scale ma, quando tornavo di sopra, cadevo. Le mie gambe cedevano, c’era qualcosa che non andava: continuavo a pensare che potesse essere il Covid, un virus, o qualcosa del genere”. Poi la scoperta.

Il venerdì successivo, quando Gaz si è presentato per il prelievo, il medico ha subito capito la situazione. “Mi ha dato un’occhiata e mi ha mandato dritto al pronto soccorso di Southport, dicendomi: ‘Non ti faranno un prelievo, sei anemico” ha detto il dj inglese che, una volta in ospedale, ha scoperto che quelli che stava sperimentando erano i sintomi di una leucemia, un tumore del sangue. Nel suo caso, la malattia aveva causato una bassa conta piastrinica (trombocitopenia) e il sanguinamento dalle gengive era il campanello d’allarme della condizione.

Le trasfusioni e la chemioterapia

In ospedale, Gaz è stato subito sottoposto ad alcune trasfusioni di sangue. “I dottori hanno detto che se avessi aspettato ancora un po’, probabilmente i miei organi avrebbero smesso di funzionare – ha spiegato – Per fortuna i tempi sono stati giusti. È pazzesco”.

A meno di due mesi dalla diagnosi di leucemia, Gaz ha già iniziato la chemioterapia: aveva già sentito parlare di questo tipo di tumore, ma non sapeva bene cosa fosse. “Ho chiesto a uno dei medici cosa potesse averla causata e mi ha risposto che ciò che mi è accaduto può succedere a chiunque, in qualsiasi momento” ha aggiunto il dj inglese che, attraverso i social, ha deciso di parlare della sua storia.

Su Instagram ha pubblicato un video, in cui racconta come ha ricevuto una trasfusione di sangue e spiega i suoi primi sintomi. Ora ha in programma di lanciare anche un podcast, per parlare della sua vita quotidiana e delle sue condizioni dopo la scoperta dalla malattia. “Un medico mi ha detto che potrei dover prendere delle pillole per il resto della vita – ha aggiunto Gaz – . L’aspetto mentale è la parte più difficile, non sto vivendo la mia vita. Ma ho in programma un sacco di cose con il mio podcast, dove diffonderò la consapevolezza sulla leucemia”.