Una misteriosa sfera di metallo è caduta dal cielo in Messico: esperti escludono i detriti spaziali Un meteorologo messicano ha diffuso le immagini di una enigmatica sfera metallica caduta dal cielo e finita su un albero. Non sarebbe spazzatura spaziale.

A cura di Andrea Centini

La misteriosa sfera di metallo. Credit: Isidro Cano Luna / Facebook

Una misteriosa sfera metallica di grandi dimensioni è stata avvistata sulla cima di un albero di una città del Messico. Il curioso ritrovamento, corredato da un paio di fotografie esplicative, è stato annunciato su Facebook dal dottor Isidro Cano Luna, un ex meteorologo dell'Osservatorio meteorologico di Tacubaya (Città del Messico) che per anni ha lavorato col governo federale messicano. Da alcuni anni l'esperto si è specializzato nel produrre rapporti meteorologici per i numerosi follower che lo seguono sui social network. Si tratta dunque di una persona affidabile, anche se al momento non si può escludere che l'enigmatica sfera di metallo possa essere uno scherzo.

Tutto è iniziato domenica 31 luglio, quando l'oggetto è stato visto cadere dal cielo da alcuni testimoni. La sfera è finita sulla cima di un albero nella frazione di Lomas de Rio Medio 4, nella zona nord della città di Veracruz, come riportato dallo stesso Luna. Chi ha visto precipitare la sfera ha detto che emetteva un suono, ma non era infuocata come ci si aspetterebbe da un oggetto che rientra dallo spazio. Anche il fatto che si sia adagiata su un albero lascia piuttosto perplessi. Nel suo post Luna ha specificato che l'oggetto sembra fatto di "plastica molto dura" oppure di una lega metallica particolare. Inoltre sembra equipaggiato con un'antenna, come si evince dalle fotografie.

Il meteorologo ha scritto che potrebbe trattarsi di un pezzo del razzo cinese Long March 5B caduto sulla Terra (senza controllo) nei giorni scorsi. Ma com'è noto le parti sopravvissute al rientro in atmosfera sono finite nel Sud-Est Asiatico, decisamente lontano dal Messico, inoltre come già indicato la sfera non presenta i segni di bruciatura tipici di un oggetto proveniente dallo spazio. Non a caso il dottor Jonathan McDowell, astrofisico dell'Università di Harvard e dello Smithsonian Center for Astrophysics specializzato in detriti spaziali, ha affermato a Newsweek di dubitare che l'oggetto possa essere correlato alla spazzatura spaziale. “Sono dubbioso di questo. Non si presenta immediatamente come un detrito spaziale. Anche il tempismo è sospetto. Non può provenire dal razzo cinese, che è caduto da un'altra parte del mondo, ma potrebbe essere una bufala per imitarlo. Avrei bisogno di una foto molto migliore per dire qualcosa di sicuro”, ha sottolineato McDowell.

“È un po' difficile da dire dalla foto: l'ho migliorata un po' e sembra un serbatoio di carburante di qualche tipo con un tubo di alimentazione”, ha dichiarato allo stesso giornale il professor Martin Sweening, docente di ingegneria spaziale di fama internazionale presso il Surrey Space Center nel Regno Unito. “Potrebbe essere un serbatoio di titanio proveniente dallo stadio di un razzo esaurito, ma non sembra scolorito dal calore del rientro, né risulta danneggiato da un atterraggio ad alta velocità. Potrebbe non avere nulla a che fare con lo stadio del razzo cinese”, ha aggiunto l'esperto.

In un secondo post il dottor Luna ha spiegato che la sfera è stata rimossa da un team specializzato che lo ha “incapsulato” con tutte le misure di sicurezza necessarie. Era stato infatti raccomandato ai presenti di non avvicinarsi e di non toccare l'oggetto per il potenziale pericolo di radioattività. Si attende dunque un commento ufficiale da parte delle autorità messicane. Come indicato non si può escludere che possa trattarsi di una burla, proprio legata alla caduta del razzo cinese. L'avvistamento ha naturalmente suscitato molta curiosità tra gli appassionati di UFO (o meglio UAP, come vengono chiamati oggi) e in molti sperano in un oggetto alieno. Lo scherzo, tuttavia, sembra essere al momento una delle spiegazioni più plausibili.