video suggerito

Cosa sappiamo sulla Sfera di Buga, il misterioso oggetto metallico “precipitato” in Colombia Su un terreno del comune di Guadalajara de Buga, in Colombia, è stata recuperata una strana sfera metallica con incisi simboli runici. Secondo alcuni era luminosa e volava in modo irregolare prima di schiantarsi. Sui social impazzano le teorie sulla sonda aliena inviata per monitorare l’umanità. Ecco tutto ciò che sappiamo sul misterioso oggetto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una sfera metallica generata con l'IA

In questi giorni è diventata virale sui social network la storia della “Sfera di Buga” (o di Bugha), dal nome del comune colombiano di Guadalajara de Buga dove l'oggetto metallico sarebbe precipitato al suolo il 2 marzo di quest'anno. Prima di qualunque spiegazione su questa vicenda, è doveroso sottolineare che non esistono articoli scientifici ad hoc con revisione paritaria; ciò significa che, nonostante l'oggetto sia stato sottoposto ad alcune indagini strumentali, almeno al momento non c'è alcuna pubblicazione rigorosa cui fare riferimento per capire esattamente con che cosa abbiamo a che fare. Tutte le informazioni sulla Sfera di Buga derivano da post sui social, tabloid, video e siti specializzati nei cosiddetti UFO (acronimo di unidentified flying object), termine oggi ufficialmente sostituito da UAP (unidentified aerial phenomena, fenomeni aerei non identificati) proprio perché quello storico è stato ammantato da un'aura un po' troppo pop e folkloristica. C'è dunque tutto l'interesse affinché si alimenti l'alone di mistero attorno all'oggetto.

Secondo quanto affermato in diversi post sui social e siti web, questa sfera metallica – grande come un pallone da calcio e con strane incisioni sulla superficie – sarebbe stata vista sorvolare il comune di Buga in modo irregolare, per poi schiantarsi sul terreno, non prima di aver colpito una linea elettrica. Si parla di “diversi testimoni oculari”, ma non ci sono video o altri documenti relativi a questo presunto, insolito avvistamento della sfera in volo e luminosa. Dopo l'impatto sarebbe stata raccolta da un contadino e trasferita presso un laboratorio di ricerca. Come indicato dal Daily Mail, l'oggetto è finito nelle mani del radiologo Jose Luis Velazquez, che ha potuto eseguire varie scansioni strumentali. Da quello che è emerso la sfera, solida e riflettente, è costituita da tre strati metallici e all'interno ospita 18 minuscole sfere attorno a una struttura meno densa, che è stata soprannominata nucleo. La sfera, secondo quanto indicato dal team del radiologo, non presenterebbe segni di saldature, giunti, rivetti, viti o qualunque altro sistema in grado di fissarne i due emisferi: “È di origine artificiale, in quanto non presenta tracce di saldatura e la sua struttura interna è composta da elementi ad alta densità. Sono necessari ulteriori test per stabilirne l'origine”, ha spiegato Velazquez.

Per quanto concerne segni e simboli sull'oggetto, essi ricordano quelli delle antiche rune e “sistemi di scrittura mesopotamici”, anche se qualcuno ci ha visto i segni dei portali di Stargate, il blockbuster di diretto da Roland Emmerich uscito al cinema nel 1994. Al centro del pentagono con lati curvi impresso sulla sfera si trova anche un'incisione che ricorda in qualche modo la struttura di un chip. Questi elementi suggeriscono la volontà di chi ha realizzato l'oggetto di alimentare la suggestione e il senso dell'ignoto, ma sono francamente poco credibili. Come indicato, al netto delle dichiarazioni del dottor Velazquez, circolano storie piuttosto assurde sulle caratteristiche di questa sfera, che sarebbe aumentata sensibilmente di peso dopo essere stata trasferita nel laboratorio. Quando è stata raccolta, sempre secondo questi resoconti tutt'altro che affidabili, avrebbe avuto un peso di un paio di chilogrammi, per poi aumentare fino a 11 chilogrammi. Tra le assurdità condivise sui social anche la capacità dell'oggetto di manipolare frequenze e onde radio a causa del plasma (particelle cariche elettricamente) presente all'interno, grazie al quale riuscirebbe in qualche modo anche a governare la gravità.

In sostanza, per alcuni ufologi e appassionati dell'argomento ci troveremmo innanzi alla classica "sonda di monitoraggio" inviata dagli alieni per studiare l'umanità. Ma le sue caratteristiche, anche se insolite, lasciano immaginare tutt'altro. Lo schema dei simboli, come ha notato qualcuno, ricorda molto da vicino il logo di un'azienda che vende carne, pertanto si ipotizza che la sfera possa essere un ingegnoso e ardito strumento di marketing. La struttura interna ricorderebbe invece quella di un “calibration phantom”, un oggetto stratificato sviluppato per testare i dispositivi di imaging medico. In pratica, è un sistema di controllo per verificare la capacità di scansione attraverso più livelli e materiali. Potrebbe trattarsi anche di una sofisticata opera d'arte per spingerci a riflettere su ciò che non conosciamo, mentre una tecnologia militare perduta sembra piuttosto inverosimile, alla luce dei segni runici sulla superficie esterna. Molto più probabile è che si tratti di un oggetto costruito ad arte da persone che continuano a propinare maldestre storie di extraterrestri e UFO, come nel caso dei cadaveri alieni presentati nel 2023 al Congresso del Messico.