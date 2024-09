video suggerito

Una donna usa una strana pietra rossa come fermaporta: dopo la sua morte scoprono che è un tesoro La pietra è stata scoperta per caso da una donna in Romania, rimasta per tutta la vita ignara del suo enorme valore. Si tratta di un pezzo di rumanite, un tipo di ambra, estremamente pregiato. Oggi è uno dei tesori di stato della Romania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Buzău County Museum | Foto del pezzo di rumanite da un milione di euro

Immagina di avere per anni in casa un oggetto da un milione di euro e di non scoprirlo mai. È la bizzarra storia capitata a un'anziana signora in Romania, morta ormai decenni fa, nel 1991, che per anni ha utilizzato come fermaporta una pietra preziosissima. Nello specifico, si tratta di uno dei pezzi di ambra (rumanite) intatti più grandi al mondo, dal peso di circa tre chili e mezzo, così raro da essersi guadagnato un posto tra i tesori nazionali della Romania.

La storia della pietra da un milione di euro

Anche se iniziata decenni fa, la storia della signora e della pietra da un milione di euro è stata diffusa solo oggi da un articolo del quotidiano spagnolo El Pais. Dal 2022 la pietra si trova nel Museo Provinciale di Buzau, lo stesso distretto dove è stata trovata la prima volta. "La sua scoperta ha un grande significato sia a livello scientifico che museale", ha detto il direttore del museo Daniel Costache al giornale spagnolo.

Stando a quanto riportato da El Pais, la donna protagonista di questa storia viveva nel comune di Colti, nel distretto di Buzau, dove negli anni '20 la rumanite veniva estratta. L'area ospita infatti una riserva naturale di rumanite e ancora adesso si possono trovare frammenti di questa tipologia di ambra. La signora però evidentemente non sapeva nulla di questa storia, così dopo aver raccolto la pietra, l'ha tenuta in casa per anni, utilizzandola semplicemente come fermaporta.

Non solo, nemmeno i ladri – hanno raccontato i parenti della donna – che in passato hanno derubato la signora, si sono accorti dell'incredibile valore dell'oggetto, lasciandolo a casa, probabilmente certi che non fosse altro che un fermaporta.

La scoperta dopo la morte della donna

Quando nel 1991 la donna è morta, la casa è stata ereditata da un suo parente, che vedendo la pietra ha sospettato potesse trattarsi di qualcosa di più di un sasso come tanti. L'uomo decise così di venderla allo stato romeno, che poi la fece valutare dal Museo di Storia di Cracovia in Polonia. Finalmente, dopo aver scoperto l'effettiva natura della pietra, la Romania ha deciso di inserirla tra i tesori di stato.

La rumanite (o rumenite) è considerata un tipo di ambra raro e si differenzia dagli agli altri tipi – ne esistono circa 60 – per i suoi colori rossastri o dorati. Sebbene l'ambra sia per definizione una pietra dalle origini lontanissime, in quanto si tratta di resina d'albero risalente a milioni di anni fa e divenuta fossile con lo scorrere del tempo, questo pezzo nello specifico potrebbe risalire – ipotizzano gli esperti – perfino a 70 milioni di anni fa. Una caratteristica che contribuisce a renderla un pezzo unico.