Un uomo malato di cancro inizia a parlare con accento irlandese anche se americano È il caso di un 50enne della Carolina del Nord che dopo la chemioterapia ha sviluppato la rara sindrome dell’accento straniero (FAS), lasciando i medici incerti sulla sua causa.

A cura di Valeria Aiello

Un uomo americano sulla cinquantina ha manifestato un sintomo inquietante dopo il trattamento di un cancro alla prostata, iniziando improvvisamente a parlare con accento irlandese, nonostante non avesse mai visitato l’Irlanda. Il suo caso, rilanciato dalla BBC, è stato ritenuto coerente con un disturbo estremamente raro, noto come sindrome dell’accento straniero (FAS), una condizione in cui si sviluppa un repentino cambiamento nel linguaggio che fa sembrare che una persona parli con un accento straniero. Nel mondo, sono stati segnati poco più di centinaio di casi da quando la condizione è stata descritta la prima volta nel 1907, ma secondo un rapporto pubblicato dai medici della Duke University della Carolina del Nord e dal Carolina Urologic Research Center nella Carolina del Sud sul British Medical Journal, quello dell’uomo “è il primo caso di FAS descritto in un paziente con cancro alla prostata” e “il terzo in una persona con un tumore maligno” .

Il cinquantenne, originario della Carolina del Nord, aveva vissuto in Inghilterra quando aveva vent’anni e aveva amici e familiari che vivevano in Irlanda, ma non aveva mai parlato con accento straniero. La sindrome, che si è manifestata in seguito alla chemioterapia, ha determinato una “cadenza incontrollabile, presente in tutti gli ambienti e gradualmente diventata permanente” affermano i ricercatori, aggiungendo che l’accento si è palesato per la prima volta 20 mesi dopo la chemioterapia ed è persistito fino alla sua morte, mesi dopo.

In più casi, la condizione è stata correlata a un danno cerebrale associato a condizioni come ictus o una lesione celebrale traumatica, ma il caso dell’uomo è stato insolito in quanto “non aveva anomalie dell’esame neurologico, di storia psichiatrica o nella risonanza magnetica all’insorgenza dei sintomi” proseguono i ricercatori.

“Nonostante la chemioterapia, il suo carcinoma prostatico neuroendocrino è progredito provocando metastasi cerebrali multifocali e una probabile paralisi paraneoplastica ascendente che ha portato alla sua morte”. Pertanto, i ricercatori hanno sospettato che il cambio di accento fosse dovuto a una condizione chiamata disturbo neurologico paraneoplastico (PND) – in cui sistema immunitario di un malato di cancro attacca parti del cervello, così come muscoli, nervi e midollo spinale – , pur restando incerti sulla sua causa.

Negli ultimi anni, altre persone che hanno sperimentato la FAS a livello globale hanno descritto la terrificante sensazione di sentire un “estraneo in casa” ogni volta che parlavano. Nel 2006, una donna britannica, Linda Walker, ha sviluppato un accento italiano dopo essere stata colpita da un ictus e, più recentemente, anche una donna italiana ha cominciato a parlare con un accento canadese senza tuttavia mostrare danni cerebrali. Uno dei primi casi segnalati risale invece al 1941, quando una giovane donna canadese sviluppò un accento tedesco dopo essere stata colpita dalle schegge di bomba durante un raid aereo della Seconda guerra mondiale. Per la sua cadenza, venne evitata dalla gente del posto che pensava fosse una spia nazista.