Un coppia su tre non spenderà un solo centesimo per San Valentino, la tendenza “no-spend” che arriva dagli Usa

A cura di Valeria Aiello

Oggi, 14 febbraio, è San Valentino, una giornata tradizionalmente dedicata ai regali e ai cenoni romantici tra coppie e innamorati, ma una nuova tendenza sembra non risparmiare la ricorrenza di quest’anno: è la sfida del “no-spend”, un trend che dagli Stati Uniti sta prendendo piede in tutto il mondo, portando le persone a evitare le spese superflue.

Le ragioni dietro questa tendenza sono diverse – dal risparmio alla lotta al consumismo fino alla tutela dell’ambiente – e neppure i doni per la festa di San Valentino pare facciano eccezione: secondo un nuovo sondaggio dell’agenzia Talker research, una coppia su tre non spenderà un solo centesimo per festeggiare questo 14 febbraio, sposando l’idea che un buon San Valentino non dovrebbe costare nulla.

Cos’è la tendenza “no-spend” che cambia la tradizione di San Valentino

La tendenza del “no-spend”, nota anche come “no-buy challenge” è una sfida che punta a evitare le spese superflue, andando controcorrente rispetto al consumo eccessivo.

L’iniziativa non ha delle regole ben definite, anche se su TikTok si parla di dodici mesi e di una lista di cose a cui si è disposti a fare a meno: ci sono persone che rinunciano a bisogni non essenziali, smettendo ad esempio di comprare vestiti, accessori o prodotti di bellezza, e altre che hanno deciso di risparmiare sulle attività ricreative, tagliando divertimenti e le uscite con gli amici.

San Valentino sembra non fare eccezione: stando ai dati, un terzo delle coppie intervistate negli Stati Uniti (il 32% spostate o impegnate in una relazione seria) ha deciso di non spendere neppure un centesimo per festeggiare questa ricorrenza.

Sono soprattutto le donne, le più propense a ritenere che San Valentino non debba costare nulla, il 34% rispetto al 21% degli uomini, che sono invece più orientati a ritenere che San Valentino rappresenti un’occasione importante per la relazione. San Valentino 2025 è vissuto come un “giorno decisivo” più dalle coppie che non sono sposate (19%) che dalle coppie già sposate (17%), anche se la maggior parte delle persone impegnate in una relazione vive questo giorno in maniera rilassata, con il 64% degli intervistati che ritiene che il 14 febbraio sia sopravvalutato.

Riguardo invece la spesa, la maggior parte delle coppie non ha pianificato grandi regali: il 58% delle persone impegnate in una relazione ha dichiarato che manterrà lo stesso budget dell’anno scorso, il 19% ha effettivamente pianificato di spendere meno e solo il 12% ha affermato che spenderà di più rispetto al 2024.

Sempre secondo il sondaggio, la cifra “giusta” da spendere in media per San Valentino è di circa 133 dollari a persona, considerando tutto, dalla cena ai regali alle attività, anche se molte persone pensano che si possa festeggiare anche con meno: quattro su dieci affermano che si può trascorrere un fantastico San Valentino spendendo meno di 100 dollari a persona e il 22% pensa che si possa restare sotto i 50 dollari.