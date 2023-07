Video di

Tre balene saltano simultaneamente fuori dall’acqua: il video delle megattere è mozzafiato Robert Addie, un turista americano in vacanza nella baia di Cape Cod, nel Massachusetts, ha filmato il salto simultaneo di tre splendide megattere. Il triplice tuffo “sincronizzato” è stato accolto con stupore ed entusiasmo.

A cura di Andrea Centini

Credit: Robert Addie / Facebook

Un turista americano in vacanza a Cape Cod, una grande baia affacciata sull'Oceano Atlantico, ha filmato un evento estremamente raro e spettacolare: il salto quasi sincronizzato di tre balene. Nello specifico si tratta di tre megattere (Megaptera novaeangliae), cetacei misticeti – cioè con i fanoni – che possono raggiungere i 17 metri di lunghezza massima per un peso di 40 tonnellate. Nonostante la mole, riescono a compiere evoluzioni aeree altamente acrobatiche; in alcuni casi possono darsi una spinta talmente forte da fuoriuscire completamente dall'acqua.

Il filmato del triplice salto è stato catturato dal signor Robert Addie, mentre si gustava una sessione di whale watching assieme ad amici e famigliari. Il video, che dura 17 secondi, mostra i tre cetacei mentre emergono innanzi al porto naturale di Provincetown Harbor ed eseguono un perfetto “breaching”. Questo comportamento, fatto di salti più o meno spettacolari, non è ancora pienamente compreso dai biologi: tra le possibili funzioni vi è quello della comunicazione intraspecifica e / o interspecifica, ad esempio una dimostrazione di forza e di salute per attrarre i partner o intimorire i rivali; la pulizia dai fastidiosi crostacei parassiti;e il semplice gioco.

Le megattere sono tra i grandi cetacei che più di tutti si impegnano in queste eleganti acrobazie aeree. Il triplo salto catturato dal signor Addie è stato accompagnato da grida di entusiasmo e stupore: del resto non capita tutti i giorni di vedere tre giganti del mare compiere una sessione di "volo sincronizzato" innanzi ai propri occhi.