Tra Natale e Santo Stefano splendido bacio della Luna a Saturno: a che ora e come vederlo dall’Italia

A Natale e Santo Stefano il cielo sarà impreziosito da un bellissimo bacio tra Saturno e la Luna, che sarà molto ravvicinato il 26 dicembre. Ecco a che ora e come vedere il fenomeno astronomico nei cieli d’Italia.

Il bacio della Luna a Saturno la sera di Santo Stefano. Credit: Stellarium

Nelle sere di Natale e Santo Stefano la Luna e Saturno daranno vita a un bellissimo bacio celeste. La congiunzione astrale sarà decisamente spettacolare la sera del 26 dicembre, tuttavia già a Natale, a partire dalle 17:00 circa ora di Roma, il pianeta con gli anelli e la compagna della Terra saranno piuttosto vicini nel cielo occidentale poco dopo il tramonto, incastonati tra la costellazione dell'Acquario e quella dei Pesci. Come indicato nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), quella di Santo Stefano sarà la penultima congiunzione astrale dell'anno; il duetto conclusivo sarà tra la Luna e l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi, che saluteranno insieme il 2025 con un suggestivo abbraccio la notte di San Silvestro (il 31 dicembre), una replica dello spettacolo già visto il 3 e 4 dicembre. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il “bacio delle feste” tra la Luna e Saturno nei cieli d'Italia.

A che ora vedere il bacio della Luna a Saturno tra Natale e Santo Stefano

Giovedì 25 dicembre 2025, giorno di Natale, la Luna e Saturno si troveranno nel cielo tra Sud e Sud-Ovest. Il bacio avrà inizio quando il “Signore degli Anelli” farà la sua comparsa alla sinistra della falce di Luna. La UAI indica che la fase di novilunio (o Luna Nuova) c'è stata alle 02:43 di sabato 20 dicembre, pertanto la sera del 25 vedremo nel cielo una falce crescente (il Primo Quarto è atteso la sera del 27). La Luna sarà incastonata nella costellazione dell'Acquario, mentre Saturno appena sotto ai Pesci. Sarà facilmente riconoscibile per la sua luminosità tenue, di un colore bianco – giallognolo, ben diverso da quello delle scintillanti stelle del firmamento. La ragione risiede nel fatto che è un pianeta del Sistema solare e quindi è molto più vicino rispetto alle stelle; la sua luminosità (e quella degli altri pianeti, riflessa del Sole) pertanto interagisce in modo diverso con l'atmosfera terrestre rispetto a quella puntiforme degli astri ad anni luce da noi. Il duetto tra la Luna e Saturno del 25 si concluderà attorno alle 22:00 (sempre ora di Roma), quando la compagna della Terra sparirà oltre l'orizzonte occidentale.

Come indicato, a Santo Stefano ci sarà un bis ancora più spettacolare del bacio celeste. Il satellite naturale e il pianeta con gli anelli saranno infatti vicinissimi, sotto la costellazione dei Pesci. La congiunzione astrale avrà inizio sempre poco dopo le 17:00 ora di Roma e si concluderà poco prima delle 23:00, quindi durerà più a lungo del duetto del giorno prima. La Luna e Saturno continueranno a duettare anche la sera del 27.

Come sempre, quando i fenomeni astronomici si verificano attorno al tramonto nel cielo occidentale, è fondamentale attendere che la stella sia sparita oltre l'orizzonte prima di volgere lo sguardo al cielo (a maggior ragione se si usa uno strumento ottico come un binocolo). Guardare direttamente il disco solare può infatti provocare gravi danni alla vista e persino la cecità. A Natale il tramonto è atteso attorno alle 16:30 a Bari; poco prima delle 16:45 a Roma, Milano e Napoli; poco dopo le 17:00 a Cagliari; e verso le 16:50 a Palermo. Gli orari – indicativi – saranno più o meno gli stessi il giorno seguente.

Saturno, in entrambe le giornate, comparirà alla sinistra della Luna non appena i raggi solari si attenueranno a tal punto da farlo emergere nel firmamento. La congiunzione astrale delle feste sarà perfettamente visibile senza strumenti, ma con un piccolo binocolo o un telescopio si potranno osservare gli anelli del pianeta (molto di taglio) e le caratteristiche della superficie lunare, che regala il meglio di sé proprio a ridosso delle fasi intermedie.