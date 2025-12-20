Solstizio d’Inverno 2025, a che ora cade il 21 dicembre e cosa succede nel giorno più corto dell’anno

Il solstizio d’inverno 2025 si verifica il 21 dicembre alle 16:03 ora italiana, segnando il giorno in cui nell’emisfero settentrionale si registra il minor numero di ore di luce e la notte più lunga dell’anno.

Alle 16:03 ora italiana di domenica 21 dicembre 2025 si verifica il solstizio d’inverno, il momento in cui la Terra raggiunge la configurazione in cui il Polo Nord è orientato il più possibile lontano dal Sole. Nell’emisfero settentrionale, questa configurazione segna il giorno in cui si registra il minor numero di ore di luce e la notte più lunga dell’anno.

Il solstizio d’inverno 2025 rappresenta l’inizio ufficiale dell’inverno astronomico, che finirà il 20 marzo 2026 con l’equinozio di primavera, secondo la suddivisione stagionale basata sulla posizione della Terra lungo la sua orbita attorno al Sole e sull’inclinazione dell’asse terrestre, pari a circa 23,5 gradi. Questa inclinazione è la causa dell’alternanza delle stagioni e delle variazioni annuali nella distribuzione della luce solare sul pianeta.

Il solstizio d’inverno 2025 avviene in un istante preciso, valido per tutto l’emisfero nord – le 15:03 UTC – anche se l’orario locale varia in base ai fusi orari. Contemporaneamente, nell'emisfero sud si verifica l’esatto contrario, ovvero il solstizio d’estate e il giorno con più ore di luce dell’anno, dal momento che il Polo Sud si trova il più vicino possibile al Sole. Per l’emisfero settentrionale, a partire dal giorno del solstizio d’inverno, la durata della luce diurna torna gradualmente ad aumentare.

Il solstizio d’inverno non cade sempre lo stesso giorno del calendario perché l’anno civile non coincide perfettamente con il tempo impiegato dalla Terra per completare un’orbita attorno al Sole. Questa discrepanza, compensata solo in parte dagli anni bisestili, fa sì che solstizi ed equinozi possano oscillare tra date diverse, pur mantenendo una periodicità astronomica estremamente regolare.

Quando cade il solstizio d’inverno 2025: data e orario

Nel 2025 il solstizio d’inverno nell’emisfero settentrionale cade il 21 dicembre, con l’evento che si verifica alle 15:03 UTC, le 16:03 ora italiana.

Questo orario identifica l’istante l’orientamento dell’asse terrestre fa sì che il Polo Nord sia rivolto al massimo in direzione opposta al Sole, una condizione calcolata con grande precisione dagli osservatori astronomici internazionali.

Cosa succede durante il solstizio d’inverno e perché è il giorno più corto dell’anno

Per un osservatore sulla Terra, il solstizio d’inverno nell’emisfero settentrionale rappresenta il momento in cui il Sole raggiunge la sua massima escursione verso sud, ovvero il punto più meridionale raggiungibile rispetto all’equatore celeste prima di invertire la sua direzione.

Il solstizio d’inverno si verifica quando il Polo Nord è orientato il più possibile lontano dal Sole. I raggi solari incidono perpendicolarmente sul Tropico del Capricorno, mentre sono quasi paralleli (radenti) al Circolo Polare Artico / Credit: NASA Goddard Space Flight Center

Questa situazione appare estrema nelle località del Circolo Polare Artico, che vedono il Sole appena all’orizzonte a mezzogiorno, mentre tutti i luoghi più a nord non vedono il Sole sopra l’orizzonte in nessun momento della giornata.

Nelle altre località non troppo vicine al Polo Nord o all’equatore, gli effetti visibili – il Sole sorge più tardi, tramonta prima e descrive un arco più basso sopra l’orizzonte, raggiungendo la sua altezza minima nel cielo a mezzogiorno – determinano il giorno con minor luce solare e la notte più lunga dell’anno.

Perché non cade sempre il 21 dicembre

Il giorno del solstizio d’inverno non è fissato rigidamente al 21 dicembre perché l’anno solare dura circa 365 giorni, 5 ore e 48 minuti, il che non coincide con l’anno civile. Gli anni bisestili aiutano a riallineare il calendario, ma non eliminano completamente lo scarto accumulato nel tempo.

A questo si aggiungono altri fattori, come le leggere variazioni nella velocità orbitale terrestre, che possono far oscillare la data del solstizio tra il 20 e il 23 dicembre.