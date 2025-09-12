Sintomi dello stress e come combatterli in 5 mosse: l’esperto spiega cosa fare

Il medico e professore Xand van Tulleken, specialista in medicina preventiva, indica come riconoscere i sintomi dello stress, come ansia e tensioni muscolari, suggerendo le cinque strategie pratiche per gestirlo e migliorare il benessere psicofisico nella vita quotidiana.

Ansia, irritabilità ma anche mal di testa, tensioni muscolari e palpitazioni: sono questi alcuni dei sintomi dello stress, la nostra risposta ai cambiamenti e alle nuove situazioni che, in piccole dosi, può aiutarci a rimanere vigili, motivati e pronti a evitare pericoli, ma che diventa un problema quando gli agenti stressanti persistono senza sollievo. “Se non lo controlliamo, lo stress può compromettere la nostra salute, il nostro umore e le nostre relazioni” avverte il dottor Xand van Tulleken, esperto in medicina preventiva e professore associato dell’University College di Londra.

“Il cortisolo, spesso definito l'ormone dello stress, è diventato un termine di moda, ma vale la pena ricordare che non è il nemico – ha sottolineato il medico e consulente a Morning Live della BCC – . Il cortisolo è ciò che ci aiuta a svegliarci, a rimanere vigili e ad affrontare le sfide. Il trucco sta nel mantenerlo in equilibrio, non nell'eliminarlo. Ma in che modo?”. Secondo l’esperto, imparando ad ascoltare il proprio corpo e riconoscere in tempo quando serve intervenire: non si tratta solo di tecniche di rilassamento, ma di strategie pratiche e accessibili, che il dottor van Tulleken definisce “i cinque semplici metodi scientificamente provati per gestire lo stress e riprendere il controllo”.

Quali sono i sintomi dello stress

Lo stress può manifestarsi in diversi modi, con sintomi fisici, psicologici e comportamentali che è importante saper riconoscere. Tra i segnali più comuni ci sono ci sono agitazione, frustrazione, difficoltà di concentrazione, insonnia, tensioni muscolari, ansia, irritabilità e mal di testa ricorrenti.

Anche cambiamenti nelle abitudini alimentari, palpitazioni, respiro affannoso o un costante senso di allerta possono essere campanelli d’allarme. Secondo il Dottor Xand van Tulleken, imparare a individuare questi segnali è il primo passo per evitare che lo stress si trasformi in un problema più serio per la salute.

Come combattere lo stress: i 5 consigli dell’esperto

Gestire lo stress significa imparare a rispondere in modo sano alle pressioni quotidiane, attraverso piccoli cambiamenti, come pause regolari e cercando di strutturare la giornata per obiettivi, anche nelle situazioni più impegnative. Il dottor Xand van Tulleken consiglia un approccio pratico, basato su cinque pratiche efficaci, che possono aiutare a prevenire la maggior parte dei sintomi fisici, emotivi e comportamentali dello stress.