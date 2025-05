Sembra un corvo turchese ed è una meraviglia della natura: la ghiandaia marina è tornata in Italia

video suggerito

A cura di Andrea Centini

Una ghiandaia marina riposa su un covone sotto la pioggia. Credit: Andrea Centini

“Ma è vero? Non è che l'hanno dipinto?”. Potrebbe sembrare assurdo, ma questa è una delle frasi che abbiamo realmente sentito proferire da parte di chi ha visto per la prima volta una ghiandaia marina (Coracias garrulus), uno dei gli uccelli più belli e appariscenti presenti in Italia. Le ghiandaie marine sono appena arrivate in Italia dall'Africa per la stagione riproduttiva e diversi appassionati di birdwatching e fotografia naturalistica hanno già incontrato alcuni esemplari.

Ghiandaia marina in volo. Credit: Andrea Centini

Un piumaggio meraviglioso

Seconda soltanto al gruccione (Merops apiaster) come varietà di colori, questa meravigliosa specie di uccello ha un piumaggio talmente attraente e peculiare da non sembrare reale. Somiglia moltissimo a un piccolo corvo, o ancor meglio a una taccola, ma il suo colore principale – una sorta di turchese marino – lascia semplicemente a bocca aperta. Fosse stata anche tutta celeste, la ghiandaia marina avrebbe comunque sorpreso e ammaliato qualunque osservatore, ma alla natura evidentemente non bastava. I dettagli delle ali che mescolano indaco, azzurro, nero e bianco, i contrasti verdi a seconda dell'illuminazione e il dorso color arancio-bruno sono semplicemente magnifici. Non c'è altro aggettivo per descrivere la bellezza delle ghiandaie marine.

Ghiandaia marina. Credit: Andrea Centini

Poter ammirare uno di questi uccelli in volo è una vera fortuna, soprattutto se si tratta di un maschio impegnato nelle acrobazie di corteggiamento per attrarre le femmine. Queste ultime, si sa, adorano i colori, così la selezione naturale ha fatto sì che in molte specie di uccelli nei maschi si evolvesse un piumaggio incredibilmente variopinto. Ma nelle ghiandaie marine non c'è dimorfismo sessuale; maschi e femmine sono praticamente identici e dunque entrambi stupendi.

Coppia di ghiandaie marine. Credit: Andrea Centini

Noi abbiamo avuto la fortuna di vedere e fotografare diversi esemplari di ghiandaia marina nel Lazio, in particolar modo nelle calde e assolate zone pianeggianti e collinari del viterbese, dove questi uccelli nidificano. Scelgono prevalentemente cavità negli alberi, ma non disdegnano case abbandonate, pareti rocciose e anche casette nido per mettere su famiglia. Hanno un becco nero molto robusto con cui vanno a caccia prevalentemente di grossi insetti volanti, come libellule e cavallette, ma apprezzano anche piccoli vertebrati. Abbiamo incontrato alcuni esemplari con topolini e lucertole nel becco. Sono uccelli migratori che arrivano un po' "in ritardo" rispetto ad altre specie, dopo lunghissimi e faticosi viaggi dall'Africa tropicale, in particolar modo dalla porzione orientale del continente, come spiegato dalla Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU). Ripartono piuttosto presto dopo la riproduzione, per questo già dalla seconda metà dell'estate può essere molto più difficile incontrarle.

Ghiandaia marina. Credit: Andrea Centini

Purtroppo la specie, pur essendo classificata con codice LC (rischio minimo) nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), non ha uno stato di conservazione favorevole. In Europa è infatti considerato inadeguato e in declino, per questo la ghiandaia marina viene classificata nell'elenco “Spec 2” dello studio “Birds in Europe”. Tra le principali cause vi è il degrado e la sostanziale riduzione del suo habitat naturale, con conseguenti meno posti adatti alla nidificazione. In Italia, tuttavia, si registra un trend in “apparente incremento”, come indicato dalla LIPU, con la presenza di 6.000 – 10.000 coppie nidificanti. Proprio in questo periodo le ghiandaie marine sono impegnate nella formazione delle coppie. Il bellissimo scatto del fotografo naturalista Sandro Allegretti che potete vedere qui di seguito è stata ottenuto in questi giorni nel viterbese; mostra tutta la straordinaria varietà del piumaggio della specie.

Ghiandaia marina. Credit: Sandro Allegretti

La bellezza della ghiandaia marina è tuttavia anche una sorta di condanna. Sono infatti noti diversi casi di bracconieri che ne hanno rubato i pulli. Nel 2023 è balzato agli onori della cronaca il caso di uomo che ha provato a prelevare 12 giovanissimi esemplari da casette nido del progetto “Ali e Tralicci”, tra le province di Roma e Viterbo. L'uomo è stato identificato e denunciato dopo essere stato colto in flagrante dai carabinieri forestali che sorvegliavano il sito di riproduzione. Anche un secondo uomo è stato denunciato per questo tentativo di furto di fauna selvatica. L'unico modo per ammirare questi splendidi animali è liberi e in natura, senza arrecare loro alcun tipo di disturbo. Tutte le foto che vedete in questo articolo sono state scattate a distanza e con un teleobiettivo da 600 millimetri.

Ghiandaia marina. Credit: Andrea Centini