Scoperto in Italia il verme piatto H. covidum: il nome è un omaggio alle vittime della pandemia In Italia è stata scoperta una nuova specie di verme piatto dalla testa a martello, Humbertium covidum, così chiamata in ricordo delle vittime della pandemia.

A cura di Andrea Centini

Credit: PeerJ / Pierre Gros

Una nuova specie di verme piatto dalla testa a martello è stata classificata con il nome scientifico di Humbertium covidum, il cui epiteto è un chiaro riferimento alla pandemia di COVID-19 che stiamo vivendo da due anni. Più nello specifico, il nome del verme è un omaggio degli zoologi in ricordo delle moltissime vittime provocate dal coronavirus SARS-CoV-2; nel momento in cui stiamo scrivendo, in base alla mappa interattiva messa a punto dagli scienziati dell'Università Johns Hopkins, i morti hanno superato quota 5,7 milioni in tutto il mondo, quasi 149mila dei quali soltanto in Italia. Non è insolito che gli esperti di tassonomia dedichino i nomi di animali appena scoperti a personaggi famosi – come lo scarabeo per Greta Thunberg e la mosca per la drag queen RuPaul –, con l'obiettivo di far puntare i riflettori dei mass media sul tema della biodiversità. In questo caso è stato deciso di sottolineare quanto è stata devastante la pandemia sulla vita di tutti noi, imprimendo il nome dell'infezione in una nuova specie anche per i posteri.

Credit: PeerJ / Pierre Gros

A scoprire e descrivere il nuovo verme piatto con la testa a martello, una planaria terrestre, è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati del Museo di Storia Naturale di Parigi (Francia), che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi dell'Istituto di Scienze Marine e Ambientali dell'Università di Stettino (Polonia), del Dipartimento di Agronomia, Alimentazione, Risorse Naturali, Animali e Ambiente (DAFNAE) di Padova, del Museo di Bordeaux e dell'Università James Cook (Australia). Ha collaborato anche un naturalista dilettante non affiliato. Gli scienziati, coordinati dal dottor Jean-Lou Justine, ricercatore presso l'ISYEB – Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité del museo parigino, hanno rivenuto esemplari della nuova specie anche in Francia e in Italia. Si tratta di un platelminta lungo appena 20 millimetri (2 centimetri), tra le specie più piccole del Humbertium. È completamente nero lucido come la specie H. ferrugineoideum scoperta in Madagascar, tuttavia quest'ultima raggiunge gli 8 centimetri di lunghezza, dunque è perfettamente distinguibile.

Credit: PeerJ / Pierre Gros

In questo gruppo di vermi il corpo allungato e piatto termina con una testa allargata; da qui il nome di vermi dalla testa a martello (un po' come avviene con gli squali martello). Molti di essi sono originari di zone tropicali, in particolar modo dell'Asia e dell'Africa, ma attraverso il commercio di piante ornamentali sono arrivati anche in Europa e nel Nord America, talvolta diventando invasivi. Tra quelli arrivati in Italia vi è anche il famigerato Diversibipalium multilineatum, un verme di colore giallo e nero originario del Giappone che ha la capacità di distruggere la fertilità del suolo in cui si annida divorando altri invertebrati (come i preziosi lombrichi).

Humbertium covidum in Italia è stato identificato a Casier, in provincia di Treviso, e a Marina di Cerveteri in provincia di Roma. Si ritiene che anch'esso sia originario dell'Asia e sia arrivato nel nostro Paese – e in Francia – su qualche pianta ornamentale. Esemplari sono stati trovati anche in Russia, Cina e Giappone. Si tratterebbe dunque di una specie aliena, col rischio che possa diventare invasiva come accaduto con altri vermi piatti. I dettagli della ricerca “Hammerhead flatworms (Platyhelminthes, Geoplanidae, Bipaliinae): mitochondrial genomes and description of two new species from France, Italy, and Mayotte” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica PeerJ.