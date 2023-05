Scoperta nuova specie di squalo demone: ha gli occhi completamente bianchi e lucenti Un team di ricerca internazionale ha scoperto una nuova specie di squalo demone o fantasma, un gattuccio abissale con iridi completamente bianchi che depone uova dalla forma peculiare.

A cura di Andrea Centini

Credit: White et al/Journal of Fish Biology

Una nuova specie di squalo demone o fantasma è stata scoperta in Australia. Si tratta di un gattuccio abissale del genere Apristurus (famiglia degli Scyliorhinidi), caratterizzato da uova peculiari e inquietanti occhi bianchi e lucenti. La specie è stata scoperta proprio grazie alla morfologia univoca delle uova ad astuccio – note anche come “borse delle sirene” – e all'analisi del corpo di una femmina incinta, custodita da anni in un museo (e classificata erroneamente). Il genere degli Apristurus è uno dei più abbondanti in assoluto tra gli squali; ne fanno parte circa quaranta specie distinte. Quella appena scoperta è stata chiamata Apristurus ovicorrugatus per via delle uova, caratterizzate da inconfondibili increspature longitudinali. Sono presenti anche nelle uova della specie Bythaelurus canescens che vive in Sud America, tuttavia nel gattuccio recentemente classificato sono più grandi e a forma di T.

Le uova dello squalo. Credit: White et al/Journal of Fish Biology

A scoprire la nuova specie di squalo demone è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati australiani del CSIRO National Research Collections Australia – Australian National Fish Collection, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi della Facoltà della Pesca dell'Università di Hokkaido (Giappone) e dell'Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB) dell'Università della Sorbona (Francia). Tutto ebbe inizio nel 2011, quando i biologi marini coordinati dal professor William T. White scoprirono alcune misteriose uova di gattuccio con embrioni all'interno; gli squaletti erano chiaramente appartenenti al genere Apristurus, tuttavia la forma insolita delle uova non corrispondeva a nessuna specie nota di questo ampio genere. Così i ricercatori hanno iniziato a scandagliare nelle collezioni museali a “caccia” di uova ed esemplari di gattuccio non ancora classificati.

La nuova specie di squalo (a, esemplare fresco, b conservato). Credit: White et al/Journal of Fish Biology

Il lavoro, andato avanti per diversi anni, è arrivato a un punto di svolta quando sono state trovate altre due uova “anomale” presso l'Australian National Fish Collection, un'organizzazione affiliata al Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), un'agenzia governativa australiana responsabile della ricerca così scientifica. Dopo questa scoperta si è arrivati rapidamente al corpo di una femmina di squalo lunga una cinquantina di centimetri, che era stata precedentemente ed erroneamente classificata come gattuccio della Cina meridionale (Apristurus sinensis). L'esemplare era stato trovato al largo dell'arcipelago di Dampier, nell'Australia nordoccidentale, da dove provenivano anche le uova (trovate attaccate ad alcuni coralli). La femmina era gravida e aveva nel grembo un solo uovo: dopo averlo estratto e paragonato con le altre, gli scienziati sono giunti alla conclusione che appartenevano tutti alla stessa specie e che si trattava di un animale completamente nuovo, che è stata classificato col nome scientifico Apristurus ovicorrugatus.

Tra le caratteristiche distintive di questo piccolo squalo abissale vi sono gli occhi completamente bianchi (nello specifico lo è l'iride): “Questa non è una caratteristica comune per una specie di acque profonde e solo un'altra specie, l'Apristurus nakayai della Nuova Caledonia e Papua Nuova Guinea condivide questo carattere”, ha spiegato il professor White a WordsSideKick.com. La nuova specie somiglia al gattuccio della Cina meridionale, ma ha una cavità della bocca di color marrone (anziché nera), pinne pettorali più grandi e una peculiare valvola a spirale intestinale. I dettagli della ricerca “What came first, the shark or the egg? Discovery of a new species of deepwater shark by investigation of egg case morphology” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializata Fish Biology.