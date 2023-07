Scoperta nuova specie di millepiedi con quasi 500 zampe Ricercatori statunitensi hanno scoperto e descritto una nuova specie di millepiedi, identificata in un parco alla periferia di Los Angeles. Questi animali hanno 486 zampe, sono privi di pigmento e filiforme.

A cura di Andrea Centini

Credit: ZooKeys

Una nuova specie di millepiedi con quasi 500 zampe è stata identificata nel sottosuolo di un parco alla periferia di Los Angeles. Si tratta di una scoperta significativa questo invertebrato vive in un ambiente fortemente antropizzato, dove difficilmente si potrebbe immaginare di trovare una specie sconosciuta alla scienza. Eppure è esattamente quello che è successo. Alla nuova specie, chiamata volgarmente millepiedi filiforme di Los Angels, è stato dato il nome scientifico di Illacme socal e fa parte della famiglia Siphonorhinidae, comprendente quattro generi e una dozzina di specie che vivono tra California, Africa e Sud Est Asiatico.

A descrivere il millepiedi è stato un team di ricerca statunitense guidato da scienziati del Virginia Polytechnic Institute e dell'Università Statale di Blacksburg, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi dell'Università della California di Berkeley, dell'Università della Virginia Occidentale di Morgantown, dell'Hampden-Sydney College e con ricercatori senza affiliazione. Tutto ha avuto inizio ad aprile del 2018, quando i due naturalisti Cedric Lee e James Bailey stavano facendo un'escursione al Whiting Ranch Wilderness Park nei pressi di Lake Forest, alla periferia della “Città degli Angeli”. I due, mentre analizzavano il sottobosco, si imbatterono in millepiedi filiformi lunghi al massimo un paio di centimetri, totalmente privi di pigmento. Si accorsero immediatamente delle caratteristiche peculiari e caricarono tutti i dati dell'avvistamento su iNaturalist, una piattaforma di Citizen Science che aiuta gli esperti a mappare la distribuzione delle specie e, in casi eccezionali come questo, anche a scoprirne di nuove.

Credit: ZooKeys

I dati dei curiosi millepiedi sono così finiti sotto gli occhi del dottor Paul E. Marek, entomologo presso l'istituto della Virginia, che ha deciso di indagare a fondo e recarsi direttamente in California per provare a raccogliere esemplari. La “caccia” ha avuto fortuna; dopo aver setacciato il sottobosco del parco assieme a sua moglie è infatti riuscito a individuare alcuni esemplari, che sono stati trasferiti nel suo laboratorio. Dalle analisi morfologiche e del DNA è emerso che si trattava proprio di una nuova specie, che è stata scientificamente descritta come Illacme socal.

I millepiedi non sono insetti, ma artropodi appartenenti alla superclasse dei miriapodi, assieme ai centopiedi. Anche se vengono chiamati millepiedi, raramente hanno un numero così elevato di zampe; quello più dotato ne ha oltre 1.300, ma in genere ne hanno "soltanto" diverse centinaia, disposte con due coppie su ogni segmento del corpo (i centopiedi ne hanno una singola coppia e in media arrivano a 200 zampe). La nuova specie scoperta in California ha esattamente 486 zampe.

I millepiedi sono lenti detritivori e giocano un ruolo ecologico fondamentale nel nutrire e rendere fertile il sottobosco e il terreno, promuovendo la crescita e lo sviluppo della vegetazione. “Penso a loro come ai piccoli spazzini della foresta”, ha detto Marek al Los Angeles Times. I centopiedi, d'altro canto, sono veloci predatori con appendici velenose per la cattura delle prede, come le scutigere e le scolopendre.

I ricercatori sottolineano che i millepiedi sono fortemente minacciati dall'antropizzazione degli ambienti naturali, ma la loro conservazione è fondamentale alla luce del preziosissimo ruolo svolto negli ecosistemi. Non si esclude che nella stessa zona di Los Angeles possano esserci altre specie da identificare di questi elusivi e affascinanti animali. I dettagli della ricerca “A new species of Illacme from southern California (Siphonophorida, Siphonorhinidae)” sono stati scoperti nella rivista scientifica specializzata ZooKeys.