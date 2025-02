video suggerito

Risolto il mistero degli strani segni sui denti dei bambini dell’era glaciale: ecco a cosa erano dovuti Insoliti segni di usura sui denti di alcuni bambini dell’era glaciale non sono il risultato di malattie o comportamenti ripetuti, ma sembrano essere abrasioni dovute all’uso piercing già durante l’infanzia, probabilmente per indicare l’appartenenza a un gruppo sociale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I segni di usura osservati sui denti suggeriscono l’uso di piercing alle guance già dall’infanzia / Credit John Willman

L’enigma degli strani segni di usura sui denti di alcuni bambini dell’era glaciale sembra aver finalmente trovato una risposta: la causa di quelle misteriose abrasioni non è dovuta a malattie o comportamenti ripetuti, come l’abitudine a digrignare i denti oppure tenere oggetti in bocca, ma sarebbe legata all’uso di piercing alle guance che venivano indossati già dall’infanzia. Lo suggeriscono i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of Paleolithic Archeology dall’antropologo John Willman dell’Università di Coimbra, in Portogallo, che ha esaminato decine di reperti provenienti da siti pavloviani, inclusi fossili di denti mascellari e mandibolari di adulti e bambini vissuti nell’Europa centrale tra 25.000-29.000 anni fa.

La sua analisi si è concentrata specificamente sull’usura dentale, rivelando che le abrasioni interessavano più frequentemente i primi molari, i premolari e i canini, ed erano presenti solo sulla parte dei denti rivolta verso le guance. “Si è discusso a lungo sulla strana usura dei denti di questi individui, ma nessuno sapeva davvero che cosa potesse causare tale usura” ha spiegato Willman, dicendo che il modello di usura dentale rilevato nel suo studio corrisponde a quello osservato in culture note per indossare i labret, un tipo di piercing fatto sul labbro inferiore o sulle guance. Nel suo studio, Willman sostiene che già a dieci anni i bambini potrebbero aver indossato questo tipo di piercing, che probabilmente indicava l’appartenenza a un gruppo sociale.

I bambini dell’era glaciale indossavano piercing alle guance

I segni di usura osservati nei denti di alcuni bambini del Paleolitico superiore sembrano corrispondere alle abrasioni dovute all’uso di un tipo piercing alle guance, il labret, che nelle popolazioni pavloviane potrebbe essere stato indossato già durante l’infanzia. “Sembra che il primo piercing venisse fatto durante l’infanzia, perché i segni di usura sono evidenti in alcuni denti da latte” ha affermato l’antropologo, che ha inoltre scoperto che gli adulti avevano segni di usura più marcati e su più denti rispetto ai bambini, il che potrebbe essere correlato all’uso di labret più grandi nel tempo.

Leggi anche Durante la preistoria le donne avevano più potere degli uomini: lo studio sulle società celtiche

“Nel caso dei pavloviani, avere i labret potrebbe indicare l’appartenenza a un gruppo sociale” ha precisato Willman. La variazione nell’usura dei denti sarebbe invece correlata “a una scelta individuale oppure a diverse esperienze nel corso della vita che comportavano una progressione di labret, come la pubertà o il matrimonio”.

Tuttavia, nei siti dove sono stati trovati resti pavloviani, fino ad oggi nessun manufatto è stato identificato come labret, forse perché questi piercing erano fatti di materiali deperibili, come legno o pelle, oppure perché sono andati perduti nel tempo, come la maggior parte degli oggetti utilizzati quotidianamente dalle società di cacciatori-raccoglitori.

Ciò ha portato i ricercatori a sottovalutare la complessità delle culture antiche, che avrebbero potuto avere pratiche come quella di indossare piercing già durante l’infanzia. “Qualunque sia stata la causa dei segni sui denti – ha concluso Willman – l’uniformità nei modelli di usura suggerisce comportamenti condivisi tra i popoli pavloviani nel corso della loro vita”.