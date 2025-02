Denti umani cresciuti nei maiali, la scoperta che può rendere gli impianti dentali un ricordo del passato

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

Gli scienziati della Tufts University School of Dental Medicine di Boston hanno fatto crescere denti simili a quelli umani nella bocca dei maiali, segnando un importante passo in avanti nella medicina odontoiatrica. Il risultato, che potrebbe rendere i tradizionali impianti dentali in titanio un ricordo del passato, è stato possibile grazie all’uso di avanzate tecniche di biongegneria che, in futuro, potrebbero essere applicate per generare denti sostitutivi per le persone.

“Abbiamo osservato la formazione di strutture mineralizzate simili a denti di dimensioni umane” hanno spiegato i ricercatori che riusciti nell’impresa, utilizzando una combinazione di cellule umane e suine. I maiali, in particolare, sono stati scelti perché possono avere cinque o sei dentizioni rispetto agli umani, che ne hanno invece solo due (una dentizione primaria, dei denti da latte, e una secondaria, detta permanente): tale peculiarità rende questi animali particolarmente interessanti per i ricercatori che studiano come far crescere denti vivi e funzionali. La ricerca che ha portato allo sviluppo dei primi denti umani nei suini è stata dettagliata in uno studio pubblicato su Stem Cells Translational Medicine.

Come hanno fatto gli scienziati a far crescere denti umani nella bocca dei maiali

Per far crescere denti umani nella bocca dei maiali, i ricercatori hanno prelavato tessuti molli da denti umani, donati da procedure ortodontiche, e li hanno combinati con cellule di denti di maiale, facendo inizialmente crescere questa miscela in laboratorio, su gemme dentali di maiale, le strutture che rappresentano lo stadio iniziale della formazione dei denti.

Immagini dei denti umani cresciuti nella bocca di uno dei maiali: 1) prima dell'estrazione e 2) Immediatamente dopo l'estrazione del dente. 3) Posizionamento dell'impianto e 4) Alveolo dentale suturato / Credit: Stem Cells Translational Medicine 2024

Dopo alcune settimane, queste gemme dentali bioingegnerizzate sono state impiantate nella mandibola di sei maialini nani dello Yucatan, dove i denti veri e propri hanno cominciato a crescere.

“I nostri risultati mostrano la formazione di strutture dentali mature, supportando il potenziale utilizzo di gemme dentali per applicazioni nell’ingegneria tissutale di denti interi” ha spiegato la co-autrice dello studio, la professoressa Pamela Yelick, docente di ortodonzia e ingegneria biomedica e direttrice della Divisione di Genetica Craniofacciale e Molecolare alla Tufts University che, insieme ai colleghi, ha poi estratto i denti per analisi più approfondite, osservando questi erano davvero molto simili ai denti umani e avevano persino sviluppato strati duri di dentina e cemento.

“[Questi] denti bioingegnerizzati presentano proprietà chiave dei denti naturali che mancano negli impianti in titanio – ha aggiunto la professoressa Yelick – . Si tratta di una scoperta che ci porta verso la possibilità di creare denti umani vivi e funzionali, che possano integrarsi con le gengive e le mascelle di una persona”.