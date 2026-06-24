Quando l’ulcera gastrica diventa pericolosa e può portare alla morte, il caso del marito di Susy Fuccillo

La morte per ulcera gastrica è legata a complicazioni della malattia, come emorragie interne o perforazioni, che se non trattate tempestivamente, possono avere conseguenze fatali.

L’ulcera gastrica è una lesione della mucosa dello stomaco che nei casi più gravi può provocare complicazioni come emorragie e perforazioni

Il racconto di Susy Fuccillo sulla morte del marito per un’ulcera gastrica ha riacceso l’attenzione su una condizione che comporta rischi seri e potenzialmente letali se non trattata o se continua ad erodere le mucose. L’ulcera gastrica può infatti causare complicazioni gravi, come emorragie interne o perforazioni, che richiedono un intervento medico tempestivo.

I decessi legati all’ulcera gastrica sono rari, ma quando compaiono complicazioni il quadro clinico può cambiare rapidamente. Secondo il database World Life Expectancy basato sui dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in Italia rappresentano circa lo 0,13% della mortalità complessiva nelle forme gastriche e duodenali. Nonostante la bassa frequenza, questi casi ricordano che le complicanze della malattia possono avere un ruolo determinante nella sua evoluzione.

In quali casi l’ulcera gastrica può portare alla morte

L’ulcera gastrica può rivelarsi fatale quando la lesione progredisce fino a provocare complicazioni in grado di compromettere rapidamente le funzioni vitali dell’organismo. Il rischio aumenta quando l’ulcera interessa gli strati più profondi della parete dello stomaco o perfora la parete stessa, oppure quando coinvolge i vasi sanguigni.

L’emorragia gastrointestinale, in particolare, è la complicanza più comune della malattia, mentre altre condizioni, come la perforazione della parete gastrica, possono aggravare rapidamente il quadro clinico, richiedendo un intervento immediato.

Le principali complicazioni dell’ulcera gastrica

Le complicazioni dell’ulcera gastrica sono rare, ma quando si verificano rappresentano un’emergenza medica che richiede un intervento immediato. Le principali sono:

Sanguinamento (emorragia) : si verifica quando un’ulcera si sviluppa in corrispondenza di un vaso sanguigno. Il sanguinamento può essere lento e prolungato, portando anemia, stanchezza, affanno , pallore e palpitazioni cardiache, oppure rapido e grave, provocando vomito con sangue o feci nere.

: si verifica quando un’ulcera si sviluppa in corrispondenza di un vaso sanguigno. Il sanguinamento può essere lento e prolungato, portando anemia, stanchezza, affanno , pallore e palpitazioni cardiache, oppure rapido e grave, provocando vomito con sangue o feci nere. Penetrazione : avviene quando l’ulcera si estende oltre la parete dello stomaco fino a raggiungere organi vicini.

: avviene quando l’ulcera si estende oltre la parete dello stomaco fino a raggiungere organi vicini. Perforazione: può verificarsi quando un’ulcera erode completamente la parete dello stomaco, consentendo ad acidi gastrici e batteri di fuoriuscire dalla perforazione si diffondersi nella cavità addominale, causando un’infezione che può facilmente diffondersi al sangue e portare sepsi.

Come si cura l’ulcera gastrica

Il trattamento dell’ulcera gastrica dipende innanzitutto dalla causa che ha provocato la lesione. Tra i fattori più comuni vi sono l’infezione da Helicobacter pylori e l’uso prolungato di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), ma possono contribuire anche altri comportamenti e abitudini che aumentano il danno alla mucosa gastrica, come il consumo di alcolici, una dieta non equilibrata e il vizio del fumo.

Nella maggior partre dei casi, il trattamento avviene attraverso farmaci che riducono la produzione di acidi nello stomaco e favoriscono la guarigione della mucosa. Quando la causa è un’infezione da Helicobacter pylori, la terapia può includere anche antibiotici per eliminare il batterio.

Il trattamento può inoltre prevedere la sospensione o la riduzione dei farmaci che hanno contribuito alla comparsa dell’ulcera, quando possibile e sotto controllo medico. Nei casi complicati da emorragie, perforazioni o altre condizioni gravi, possono invece rendersi necessari interventi chirurgici specifici.