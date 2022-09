Quando la ISS passerà sotto il comando di Samantha Cristoforetti e come avverrà la cerimonia Il comandante uscente, il russo Oleg Artemyev, consegnerà simbolicamente una campanella e una chiave all’astronauta italiana in un evento che si terrà mercoledì 28 settembre, trasmesso in diretta streaming.

A cura di Valeria Aiello

È notizia delle ultime ore quello della decisione sul ruolo di Samantha Cristoforetti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’astronauta italiana, attuale leader del modulo orbitale americano in questa sua nuova avventura nello spazio, sarà nominata comandate della ISS il 28 settembre 2022 in una cerimonia di avvicendamento “molto sobria e emozionante”, come descritta da chi prima di lei ha avuto l’onore e l’onere di questa responsabilità, l’ex comandante e astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano, alla guida della Stazione per più di 4 mesi, tra il 2019 e il 2020. L’evento, che potrà essere seguito in diretta streaming sulla web tv dell’ESA, riscatterà la delusione per l’improvviso e non meglio precisato “cambio del piano di volo” che era stato comunicato a sorpresa lo scorso maggio, secondo cui @Astrosamantha (questo il suo nickname sui social, dove è tra gli astronauti più seguiti) non sarebbe più diventata comandate dell’ISS.

Cristoforetti, quando la Stazione Spaziale passerà sotto il suo comando

Così, dopo essere stata la prima donna europea a passeggiare nello spazio, Samantha Cristoforetti sarà anche la prima donna europea a comandare l’intera ISS dopo le statunitensi Peggy Whitson, Sunnita Williams e Shannon Walker. Come premesso, la nomina avverrà mercoledì 28 settembre, quando il russo Oleg Artemyes, suo compagno nella passeggiata spaziale di luglio e attuale comandante dell’ISS, consegnerà simbolicamente una campanella e una chiave all’astronauta italiana.

La campanella ha origine nella tradizione marinara: si fa così sulle navi. La chiave è una copia in miniatura della manovella che apre il portellone del modulo russo. La si usa per entrare nella Stazione dopo l’attracco – ha precisato Parmitano in un’intervista concessa a Repubblica – . Immagino che per Samantha Cristoforetti la nomina sia il graditissimo coronamento di una grande carriera”.

I compiti della comandante Cristoforetti

La cerimonia, per quanto rituale, vestirà l’astronauta italiana dei doveri di comandante. Cristoforetti sarà infatti responsabile della sicurezza dell’equipaggio e del successo della missione Minerva, ha spiegato Parmitano, oltre a doversi interfacciare con il centro di controllo della NASA a Houston, dove si trova il direttore di volo, con cui organizzerà le attività da svolgere a bordo. “Samantha è già comandante del modulo americano, il più grande e complesso. Ha svolto un’attività extraveicolare. È abituata alla responsabilità e farà benissimo anche da comandante. Dopo sei mesi hai una conoscenza molto intima del tuo equipaggio, sai alla perfezione quali sono i pregi e i difetti di ciascuno. Vivi con persone che all’inizio sono totali sconosciuti, poi diventano colleghi e alla fine si trasformano nella tua famiglia”.

Con Parmitano, Cristoforetti è anche tra i 6 candidati europei alla missione Artemis sulla Luna. “Siamo pronti a partire per questa nuova esperienza. Sappiamo che l’Agenzia sceglierà chi ha le competenze più adatte. Comunque è vero: fremiamo, anche se quietamente” ha aggiunto l’astronauta italiano che, riguardo alla sfera familiare, alle sue figlie e ai due figli piccoli di Samantha Cristoforetti (“Che penso abbiano saputo tutto già dal loro papà della mamma comandante dell’ISS”) ha concluso: “Li vedrò più tardi, sono stato con loro per due settimane, prima del lancio. Credo che fra colleghi sia giusto aiutarsi: padri o madri non fa differenza. Anch’io ho due figlie, che ormai sono grandi. È un privilegio potergli raccontare come è fatta la nostra vita, con i suoi successi e gli insuccessi”.