video suggerito

Quali sono i sintomi della menopausa precoce: la condizione che anticipa la fine del periodo fertile La menopausa precoce consiste nell’arrivo della menopausa, ovvero la fine della vita fertile, con un forte anticipo rispetto all’età media considerata normale. Anche se interessa solo l’1% della popolazione femminile può avere diverse conseguenze fisiche e mentali, oltre a ridurre al minimo le possibilità di avere un figlio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche se in condizione normali, la menopausa arriva dopo i 50 anni, questo momento naturale nella vita di ogni donna, che segna la fine del periodo di fertilità, può manifestarsi anche diversi anni prima. Quando succede prima dei 40 anni si parla di menopausa precoce. Se invece si verifica prima dei 45 anni viene detta menopausa prematura.

Come ha raccontato Rosanna Banfi a proposito dell'esperienza della figlia Virginia, che ha scoperto di essere in menopausa precoce da giovanissima, all'età di 27 anni, questa diagnosi può avere un forte impatto sia fisico che psicologico sulla vita della persona che la riceve: questa infatti, oltre alle conseguenze sulla fertilità, implica una serie di problemi anche per la salute della donna stessa. Ci sono però una serie di possibilità terapeutiche per contrastare i rischi fisici che la scomparsa del ciclo mestruale può determinare.

Più complesso è invece il discorso della fertilità: rimanere incinta in menopausa precoce è teoricamente molto difficile, se non impossibile, ma esistono alcune opzioni di cui una donna può avvalersi per provare ad avere una gravidanza come la riproduzione assistita.

Leggi anche Cancro, quali sono i sintomi e i segnali dei tumori al cervello nei bambini

Cos'è la menopausa precoce

La menopausa precoce o "insufficienza ovarica precoce" colpisce una donna su cento, mentre quella prematura è più diffusa e interessa il 10% della popolazione femminile. Questa condizione consiste nell'arrivo in anticipo della menopausa, ovvero la scomparsa delle mestruazioni per almeno 12 mesi a causa della fine dell'attività ovarica.

Questo evento si verifica infatti in condizioni normali in media a partire dai 51 anni. La menopausa infatti non è una malattia, ma una normale evoluzione fisiologica della vita di ogni donna: ovvero la fine definitiva del ciclo mestruale e quindi della produzione di ovociti da parte delle ovaie, cioè le cellule riproduttive femminile. Bisogna infatti sapere che ogni donna ha un numero determinato gli ovociti: fin dalla nascita, nelle due ovaie – spiega il sito della Fondazione Humanitas – hanno circa 400.000 ovociti e non sono rinnovabili.

Quali sono i sintomi della menopausa precoce

Le conseguenze evidenti della menopausa precoce sono due: la scomparsa delle mestruazioni per un periodo superiore ai 12 mesi e l'impossibilità quasi certa di una gravidanza. Per quanto riguarda i sintomi di questa condizione – spiega il sito della Fondazione Auxologico – l'assenza prolungata dei cicli può manifestarsi con tutti i segnali tipici della menopausa. Tra i sintomi della menopausa precoce ci sono:

vampate di calore

insonnia

mancanza di concentrazione

sudorazioni

In realtà però la fine dell'attività ovarica comporta anche diversi effetti sul funzionamento complessivo del corpo della donna: i cambiamenti ormonali causati dalla fine del ciclo possono infatti determinare l'invecchiamento precoce di alcuni tessuti, soprattutto per quanto riguarda le ossa e il sistema cardiocircolatorio. Nello specifico, per quanto riguarda la salute delle ossa, la fine del ruolo protettivo svolto dagli estrogeni può indebolire le ossa e aumentare il rischio di osteoporosi così come di fratture.

Quali sono le cause di questa condizione

Quando non è causata da eventi esterni, come interventi ginecologi di asportazione dell'utero o delle ovaie oppure terapie oncologiche che hanno come effetto collaterale la distruzione degli ovociti, la menopausa precoce può avere diverse cause.

Ad esempio, può essere la conseguenza di una predisposizione genetica o familiare, oppure può manifestarsi come effetto di alterazione endocrinologhe o metaboliche. Inoltre, la menopausa precoce può anche presentarsi in presenza di malattie autoimmuni.

Come si cura la menopausa precoce

Anche se non esiste una vera e propria cura della menopausa precoce, si può ricorrere alla cosiddetta "terapia ormonale sostitutiva (TOS)" per evitare quegli effetti sulla salute dovuti ai cambiamenti ormonali. Questa infatti – spiega l'Istituto superiore di sanità – sostituisce gli ormoni che a causa della menopausa non vengono più prodotti naturalmente, soprattutto estrogeni e progestinici, combinati con altri ormoni.

Tuttavia la terapia ormonale sostitutiva non è priva di possibili effetti indesiderati. Inoltre non è sempre raccomandata, ad esempio occorre valutarla attentamente per le donne che hanno una storia con precedenti di tumore alle ovaie, all'utero o al seno, in chi ha problemi di coagulazione del sangue, pressione sanguigna alta o malattie al fegato.

Si può avere una gravidanza con la menopausa precoce

La menopausa precoce ha come conseguenza la fine della vita fertile e quindi l'impossibilità (quasi certa) di una gravidanza: si stima che in menopausa precoce le possibilità di rimanere incinta si aggirano tra il 5% e il 10%. Quando interessa una donna che ha il desiderio di avere figli, l'impossibilità di concepire può avere un forte impatto psicologico. In realtà, anche con la menopausa precoce si può tentare di avere una gravidanza, ricorrendo alle tecniche di fecondazione assistita.

Come spiega il Manuale Msd, nel caso in cui si voglia tentare questa strada, il medico può suggerire, dopo aver valutato l'idoneità della paziente, la strada della fecondazione in vitro, utilizzando gli ovuli di una donatrice. Tuttavia, questa strada non assicura l'esito positivo della gravidanza: in media questa procedura funziona nel 50% dei casi. Non è necessario ricorrere a ovuli di una donatrice, qualora la donna disponga di propri ovuli, precedentemente preservati attraverso la crioconservazione degli ovociti.