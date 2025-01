Quali sono gli effetti dell’acqua calda, dalla perdita di peso al sollievo dal dolore: cosa dicono gli studi

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

L’acqua è essenziale per la vita, perché ci mantiene idratati, ma in molti sostengono che bere acqua calda sia più salutare di bere acqua fredda. La Medicina tradizionale cinese, ad esempio, ritiene che l’acqua calda possa bilanciare la temperatura interna del nostro organismo e favorire la digestione, e anche un recente studio condotto in India ha mostrato che bere acqua calda può promuovere la perdita di peso. Le prove scientifiche a supporto di questi benefici sulla salute sono però limitate e spesso basate su piccoli gruppi di persone, mentre i casi più studiati riguardano gli atleti, che sembrano tuttavia preferire l’acqua fredda del rubinetto.

È invece assodato che la maggior parte delle persone non beve comunque abbastanza acqua, per cui se una diversa temperatura ci aiuta a bere di più, l’acqua calda o l’acqua fredda sono comunque un’ottima alternativa, facendo sempre attenzione ai gradi, perché il troppo caldo e il troppo freddo fanno entrambi male alla salute. È infatti noto che il consumo di acqua, bevande o cibi troppo caldi aumenta il rischio di cancro orale ed esofageo, per l’impatto che le temperature eccessive (superiori ai 60 °C) hanno sulle cellule delle mucose, e che l’acqua troppo fredda o ghiacciata può essere molto pericolosa, soprattutto per lo stomaco. Quali sono quindi i reali benefici di bere acqua calda rispetto a quella fredda e quali i potenziali vantaggi? Ecco cosa dicono gli studi.

Acqua calda e perdita di peso

Bere acqua, prima o dopo i pasti, può favorire la perdita di peso, ma le ricerche che confrontano gli effetti del consumo di acqua calda rispetto a quella fredda o a temperatura ambiente sono limitate.

Un recente studio ha però indagato sull’efficacia dell’acqua calda e a temperatura ambiente sull’indice di massa corporea (BMI) di 50 adulti in sovrappeso, di cui la metà ha bevuto un bicchiere di acqua calda da 200-250 ml dopo ogni pasto e l’altra metà ha quotidianamente bevuto la stessa quantità di acqua ma a temperatura ambiente, sempre dopo ogni pasto.

Dopo tre mesi, i ricercatori hanno osservato che il gruppo che aveva bevuto acqua calda ha mostrato una “significativa riduzione di peso e dell’indice di massa corporea” rispetto al gruppo che aveva bevuto acqua a temperatura ambiente. “Nel gruppo che aveva bevuto acqua calda, peso e BMI sono scesi rispettivamente da 76 a 73 kg e da 29 a 27 kg/cm2” hanno riportato gli studiosi, concludendo che “l’assunzione di acqua calda dopo i pasti può contribuire alla perdita di peso senza effetti collaterali importanti”.

Acqua calda, motilità gastrica e senso di sazietà

Un altro recente studio ha analizzato gli effetti dell’acqua a diverse temperature sulla motilità gastrica e il senso di sazietà, facendo luce sui meccanismi alla base di questi effetti, quando l’acqua è consumata come prima cosa al mattino. L’indagine ha coinvolto 11 uomini in salute, che in tre diversi giorni hanno bevuto mezzo litro d’acqua dopo il digiuno notturno, a tre diverse temperature (acqua a 2 °C, acqua a 37 °C e acqua a 60 °C). A tutti i partecipanti allo studio è stato chiesto di mantenere le loro normali abitudini alimentari tra i diversi test e di astenersi dal praticare attività fisica intensa e consumare alcolici per 24 ore prima di ogni prova.

I risultati hanno mostrato che la percezione soggettiva della fame tendeva ad essere inferiore quando veniva consumata l’acqua a 2 °C rispetto a quella a 60° C nei 60 minuti successivi al consumo, ma che il senso di sazietà era accompagnato da una riduzione delle contrazioni gastriche. Al contrario, il consumo di acqua più calda ha mostrato poter svolgere un ruolo importante nella regolazione della motilità gastrica, influenzando positivamente il senso di fame.

Acqua calda e sollievo dal dolore

Bere acqua calda può aiutare ad alleviare i dolori mestruali, esercitando un effetto calmante sui muscoli addominali.

Questo beneficio è stato valutato in uno studio condotto su 100 donne con cicli mestruali regolari, che hanno risposto a un questionario composto da 16 domande, relative ai crampi mestruali e ai rimedi scelti, alla regolarità di assunzione di acqua calda e al sollievo ottenuto. Le risposte, raccolte tramite Google Forms, sono state esaminate statisticamente, mostrando che le donne che consumavano regolarmente acqua calda durante il ciclo avevano riscontrato un miglioramento della dismenorrea e sollievo dai campi mestruali.

Cosa consigliano gli esperti

Anche gli esperti evidenziano come attualmente ci siano poche ricerche scientifiche a supporto dei benefici per la salute del bere acqua calda rispetto all’acqua a temperatura ambiente o fredda, sottolineando che come gli effetti osservati ad esempio sulla perdita di peso non debbano fare pensare all’acqua calda come a “una soluzione magica per dimagrire, ma bensì, a un qualcosa da integrare in uno stile di vita sano”, analogamente a quanto visto anche per l’acqua frizzante.

“In molti pensano che bere acqua calda come prima cosa al mattino possa migliorare la digestione e aiuti ad andare in bagno – dice la dietologa Beth Czerwony del Center for Human Nutrition (CHN) della Cleveland Clinic – . Ma non sappiamo se questo dipende effettivamente dalla temperatura dell’acqua o dal semplice fatto che rimanere idratati aiuta ad avere movimenti intestinali regolari. Oppure se è l’acqua calda che aiuta a rilassare l’intestino”.

“È un po’ come il caso dell’uovo e della gallina – ha aggiunto l’esperta – . Il tratto gastrointestinale è un grande muscolo, quindi è possibile che il calore dell’acqua abbia un effetto rilassante e sia di aiuto ad esempio in caso di stitichezza. Se invece si hanno sintomi di raffreddore, bere acqua calda può dare sollievo alla congestione nasale, per il vapore che sale nei seni nasali”. Il suo consiglio è uno solo: “Se preferisci bere acqua calda e ti aiuta a mantenerti idratato, allora bevi!”.