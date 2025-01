video suggerito

Qual è l'effetto dell'acqua frizzante sulla perdita di peso: i risultati dello studio condotto in Giappone L'acqua frizzante può promuovere la perdita di peso, inducendo sazietà e abbassando i livelli di glucosio nel sangue, ma il suo effetto è minimo e non sufficiente da solo ad ottenere risultati significativi: seguire una dieta equilibrata e fare regolare attività fisica restano essenziali per dimagrire e mantenere il giusto peso.

A cura di Valeria Aiello

L’acqua frizzante può essere un’ottima alternativa all’acqua naturale, soprattutto se le bollicine ci aiutano a bere di più, anche se in molti sostengono che possa avere benefici anche sulla perdita di peso. È infatti stato dimostrato che bere acqua frizzante induce sazietà, promuove la motilità gastrica e riduce i livelli di glucosio nel sangue, anche se non è ancora chiarito se questi effetti possono realmente contribuire a raggiungere e mantenere il giusto peso.

Un recente studio scientifico ha però fatto luce sulla questione: secondo gli autori della ricerca, l’acqua frizzante può favorire la perdita di peso ma il suo effetto è minimo e non sufficiente da solo a ottenere risultati significativi. “L’acqua gassata – avvertono gli studiosi – dovrebbe essere integrata in una più ampia strategia di vita sana piuttosto che essere utilizzata come strumento primario per la perdita di peso”. Ecco perché può essere un utile complemento e ma non sostituire dieta equilibrata e attività fisica regolare.

Cosa dice lo studio su acqua frizzate e perdita di peso

Lo studio, recentemente condotto in Giappone e pubblicato sul BMJ Nutrition, Prevention & Health, ha esplorato gli effetti dell’acqua frizzate sulla perdita di peso, esaminando in particolare i meccanismi legati alla riduzione dei livelli di glucosio nel sangue.

Quando si consuma acqua gassata, spiegano gli autori della ricerca, l’anidride carbonica (CO2) viene assorbita attraverso la mucosa dello stomaco, entrando nel flusso sanguigno, dove viene convertita in bicarbonato nei globuli rossi.

“Questo processo aumenta il pH nell’ambiente intracellulare, portando a un aumento del consumo di glucosio nei globuli rossi, con conseguente maggior assorbimento di glucosio nel sangue e, di conseguenza, livelli di glucosio nel sangue complessivamente più bassi”.

Ma c’è un però. Anche se questi meccanismi sembrano suggerire che l’acqua gassata può abbassare i livelli di glucosio nel sangue, i ricercatori hanno rilevato che questa riduzione è minima. “Si tratta di una quantità così piccola che è difficile aspettarsi effetti di perdita di peso solo dalla CO2 contenuta nell’acqua gassata – evidenziano gli studiosi – . Una dieta equilibrata e l’attività fisica regolare rimangono componenti cruciali nella gestione del peso”.