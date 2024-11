video suggerito

Prova uno strano rimedio per la tosse visto su TikTok, ma scopre di avere una massa a una ghiandola del torace È il caso di una donna di 36 anni del Michigan che ha deciso di provare il metodo delle cipolle crude sul petto per calmare una tosse insistente: il rimedio non ha funzionato, facendole perdere tempo prezioso. I medici le hanno recentemente trovato una massa sul timo, per cui ora dovrà fare ulteriori esami. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Amoreena Mcnally, 36 anni, mentre promuove su TikTok il rimedio delle cipolle crude che avrebbe dovuto curare una tosse persistente. La donna ha poi scoperto di avere una massa al timo, per cui ora dovrà sottoporsi a ulteriori esami / Photo Screen TikTok

Sta facendo discutere la storia di Amoreena Mcnally, una donna di 36 anni del Michigan, che su TikTok ha superato 18 milioni di visualizzazioni con un video in cui promuove uno strano rimedio per la tosse. Lei stessa, riporta il Daily Express, ha spiegato di aver cercato su Tik Tok “rimedi casalinghi per la tosse” dopo non aver trovato sollievo con i trattamenti convenzionali. “Tossivo da agosto, ho visto questo metodo e ho deciso di provarlo” ha raccontato la donna. “Ero andata dal medico due volte, prima di cercare un rimedio casalingo, perché tutto quello che mi davano non funzionava”.

Il rimedio delle cipolle crude che circola su Tik Tok

Il rimedio che ha catturato l’attenzione di Amoreena consisteva nel mettere delle cipolle crude sul petto, coperte da un sacchetto di plastica caldo. Nel video pubblicato su Tik Tok, la donna dice: “Potrei sembrare sciocca, ma mi fiderò degli Amish. Se hai avuto una tosse che non se ne va, prova questo. Perché ora, riesco a respirare”.

Il metodo, noto come cataplasma di cipolle, sembrava inizialmente alleviarle la tosse e la congestione nasale, ma a lungo andare non è stato risolutivo. E, da quanto si apprende, potrebbe addirittura averle fatto perdere tempo prezioso.

La tosse probabilmente causata da una massa sul timo

Mentre Amoreena Mcnally provava senza particolari risultati il rimedio delle cipolle crude, perdendosi tra credenze e luoghi comuni che circolano sui social, i medici le hanno recentemente trovato una massa sul timo, la ghiandola che si trova nel torace, davanti alla trachea, per cui ora dovrà fare ulteriori esami.

La tosse persistente potrebbe quindi essere stata un sintomo di questo problema, che si era palesato già ad agosto, ma che alla fine è stato sottovalutato.

Riguardo invece le cipolle che, come rimedio naturale, sembrano poter risolvere qualsiasi tipo di problema, dall’acne alle infiammazioni, fino alla congestione nasale, non c’è alcuno studio che le collega a particolari benefici per la salute in relazione a una loro applicazione diretta sulla cute. Mangiarle, d’altra parte, assicura l’assunzione di importanti antiossidanti, e il consumo regolare – come dimostrato da diversi studi – riduce il rischio di cancro, cataratta, danni al DNA, malattie vascolari e cardiache.