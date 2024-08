video suggerito

Come ha fatto una donna a ingoiare uno spazzolino e a rimanere viva: cosa fare in questi casi Una donna dell'Ohio ha accidentalmente ingerito uno spazzolino mentre si lavava i denti, che fortunatamente è stato rimosso dai medici senza che ci siano state ulteriore complicazioni. Anche se sembra assurdo, incidenti di questo tipo possono capitare, anche in età adulta.

Quando Amber Hunt, 38 anni, è corsa in ospedale con la paura di morire soffocata, nemmeno i medici riuscivano a crederle, tanto è assurdo l‘incidente che l'ha vista protagonista. La donna, un'americana dell'Ohio, si trovava in vacanza in Croazia con la sua famiglia, quando mentre si stava lavando i denti ha accidentalmente ingoiato il suo spazzolino da denti.

Subito dopo l'incidente, la donna ha tentato di recuperare l'oggetto ma senza riuscirci. Così ha deciso di chiedere aiuto al pronto soccorso più vicino, dove i medici hanno dovuto eseguire una procedura da 45 minuti per estrarre l'oggetto estraneo dall'esofago della paziente.

Com'è avvenuto l'incidente

Amber ha raccontato la storia ai media statunitensi, ammettendo lei stessa di essere incredula per l'incidente che le è capitato. Sulla dinamica non sappiamo molto, se non quello che ha raccontato la donna.

Sembra che mentre si stava lavando la parte posteriore del palato lo spazzolino le è scappato dalle mani finendole in gola. Presa dalla paura, ha chiesto al marito di accompagnarla in ospedale. Una volta arrivata, i medici non riuscivano a chiuderle: "Hanno voluto chiamare mio suocero per accertarsi che fosse andata davvero così", ha raccontato la donna.

Alla fine tutto si è risolto per il meglio: i medici hanno utilizzato una particolare procedura con cui sono riusciti a recuperare l'oggetto per via orale, senza dover intervenire chirurgicamente. Poco dopo la donna è stata dimessa e ha potuto proseguire le sue vacanze con la famiglia, nonostante il forte spavento: "Sono felice di essere viva, ma ora a volte ho ancora paura quando mi lavo i denti", ha raccontato la donna.

Ci sono dei precedenti

In realtà, per quanto possa sembrare strano, non è la prima volta che si verificano incidenti di questo tipo. Siamo abituati a pensare che solo i bambini corrano il rischio di ingerire oggetti estranei, ma può succedere anche agli adulti. Ad esempio, qualche mese fa, su TikTok una ragazza ha raccontato di aver vissuto una storia simile ed essere finita in ospedale dopo aver ingoiato il suo spazzolino da denti. Per fortuna, anche qui, tutto è finito per il meglio e la ragazza ci ha scherzato su. "Pov: Non sei capace di deglutire le pillole, ma riesci a ingoiare uno spazzolino", si legge in descrizione al video.

Come si procede in questi casi

A riprova del fatto che si tratta di incidenti non così assurdi, il portale dell'Ospedale Niguarda di Milano spiega che non sono rari casi di ingestione di oggetti come menete, lampadine e perfino aghi, ovviamente questo tipo di incidenti riguarda soprattutto i bambini. In ogni caso, in caso di incidenti simili, il manuale Msd spiega che se ò'oggetto in questione è un alimento, di solito i medici cercano di favorirne l'ingestione attraverso un particolare farmaco che rilassa i muscoli.

Invece se un oggetto estraneo non viene eliminato spontaneamente, "viene solitamente rimosso dall’esofago entro 24 ore, perché – motiva il manuale di informazioni sanitarie – ritardando si aumenta il rischio di complicanze, compresa perforazione, e si riduce la probabilità di successo della rimozione".