Perché una nuova specie di serpente ora porta il nome di Harrison Ford Scoperta in Perù, la nuova specie è stata battezzata Tachymenoides harrisonfordi dagli scienziati. Si tratta del terzo animale dedicato al celebre attore dopo una formica e un ragno.

A cura di Valeria Aiello

Una nuova specie di serpente, scoperta di recente in un parco naturale del Perù, è stata battezzata con il nome di Tachymenoides harrisonfordi in onore dell’attore Harrison Ford, famoso per il ruolo di Indiana Jones, l’avventuroso archeologo che ha la fobia dei serpenti. A differenza del suo personaggio, Ford ha spiegato più volte di apprezzare questi rettili ed ha gradito il gesto, che fa salire a quota tre il numero di animali che portano il suo nome, dopo un ragno che vive in California (Calponia harrisonfordi) e un’altra specie di formica (Pheidole harrisonfordi). Ma perché dedicare una nuova specie di serpente all’attore americano?

“Questi scienziati continuano a dare il mio nome alle creature, ma sono sempre quelle che terrorizzano i bambini. Non capisco. Passo il mio tempo libero a punto croce. Canto ninne nanne alle mie piante di basilico, così non temeranno la notte – ha scherzato Ford in una dichiarazione – . In tutta serietà, questa scoperta è umiliante. È un promemoria del fatto che c’è ancora così tanto da imparare sul nostro mondo selvaggio e che gli esseri umani sono una piccola parte di una biosfera incredibilmente vasta. Su questo pianeta, tutti i destini sono intrecciati e in questo momento un milione di specie sta barcollando sull’orlo dell’oblio. Abbiamo un mandato esistenziale per ricucire il nostro rapporto interrotto con la natura e proteggere i luoghi che sostengono la vita”.

Harrison Ford è vicepresidente di Conservation International, un’organizzazione no-profit impegnata nella protezione della natura e la conservazione della biodiversità. E Tachymenoides harrisonfordi, la nuova specie di serpente battezzata in suo onore, è stata chiamata così proprio per onorare il decennale impegno dell’attore nella difesa dell’ambiente, con il documento sulla scoperta che afferma:

“Dedichiamo questa specie a Harrison Ford, attore e ambientalista, in riconoscimento del suo lavoro per Conservation International e della sua voce per la natura”.

<

Tachymenoides harrisonfordi, il serpente dedicato a Harrison Ford

La nuova specie è stata trovata nel Parco Nazionale Otishi, un’area protetta situata nelle regioni peruviane di Junín e Cusco, a poco meno di 400 chilometri dalla capitale Lima, nel maggio 2022. I ricercatori identificato un esemplare maschio adulto nella palude di Pantano la Esperanza, lungo 40,7 centimetri, caratterizzato da un corpo bruno-giallastro con macchie nere e ventre nero, innocuo per l’uomo.

“Per un biologo, descrivere una nuova specie e renderla popolare con il suo nuovo nome è una delle attività più vitali durante la crisi della biodiversità – ha affermato il dottor Edgar Lehr, professore alla Illinois Wesleyan University di Bloomington (Stati Uniti) che ha guidato la spedizione – . Sono onorato che il signor Ford abbia accettato la nostra dedica”.

“Il serpente ha occhi in cui puoi annegare e passa la maggior parte della giornata a prendere il sole vicino a una pozza di acqua sporca – probabilmente saremmo stati amici nei primi Anni 60” ha detto Ford in un’altra dichiarazione. La nuova specie, dettagliata in un articolo pubblicato sulla rivista Salamandra, vive nell’area della Valle dei fiumi Apurímac, Ene, Mantaro, che “è il centro della produzione di coca e del narcotraffico del Perù” spiegano i ricercatori. “Sulla base della sua posizione remota, in una zona resa pericolosa dalle ripide montagne della Cordillera de Vilcabamba, l’area è tra le meno esaminate scientificamente del Perù”.

In effetti, Conservation International afferma che il team di ricercatori è stato seguito dai narcotrafficanti durante la spedizione, che è stata interrotta di una settimana perché gli studiosi “temevano per la propria vita”.

“Se ne valeva la pena? Certamente sì, vale sempre la pena scoprire nuove specie, incluso il serpente di Harrison Ford – ha aggiunto il professor Lehr – . Speriamo che il nuovo serpente crei consapevolezza sull’importanza del lavoro biologico sul campo, che spesso è un processo avventuroso e costoso e che richiede un maggiore sostegno finanziario. Solo gli organismi conosciuti possono essere protetti”.