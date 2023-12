Perché possiamo vedere la Luna anche di giorno Ci sono diversi orari in cui la Luna può essere vista durante il giorno: tutto dipende da dove si trova nel cielo e da quanto il cielo è luminoso.

La Luna è il simbolo della notte per antonomasia: che sia crescente, piena o calante, la Luna è l’unico satellite naturale della Terra che, avendo una rotazione sincrona con quella del nostro pianeta, ci rivolge sempre la stessa faccia ma che, orbitando anche attorno alla Terra con un diverso orientamento rispetto al Sole, si mostra in modo differente nelle varie fasi del ciclo lunare. Ma perché capita di vederla anche durante il giorno? Tutto dipende da dove si trova nel cielo e da quanto il cielo è luminoso.

Il motivo per cui la Luna può essere vista anche durante il giorno

Perché la Luna può essere vista anche di giorno? Scorgerla prima che faccia buio oppure dopo il sorgere del Sole potrebbe sembrare strano, ma è perfettamente normale. Ci sono infatti diversi orari del giorno in cui è possibile notarla. “Pensiamo al motivo per cui possiamo vederla di notte – spiega la scienziata della NASA Sarah Noble in un video pubblicato su YouTube – . A differenza del nostro Sole, la Luna non crea luce propria. Possiamo vederla solo perché la luce del Sole si riflette sulla sua superficie”.

Lo stesso vale durante il giorno. Quando la sua posizione nel cielo lo permette e la luce del Sole diffusa nell’atmosfera non supera quella riflessa dalla Luna, possiamo vederla. “A differenza delle stelle che brillano nel cielo anche durante il giorno (ma non possiamo vederle perché il cielo è troppo luminoso), la Luna in realtà brilla abbastanza intensamente da poterla vedere di giorno o di notte, purché sia posizione giusta del cielo” aggiunge Noble.

Durante la Luna piena, prosegue l’esperta, la Luna è opposta al Sole nel cielo. “Ecco perché possiamo vedere l’intera faccia della Luna che riflette la luce solare. Mentre la Terra ruota, la Luna sorge proprio mentre tramonta il Sole, ma solo in quel giorno del mese”.

E tutti gli altri giorni? “Nei giorni che precedono la Luna piena, se guardiamo il cielo verso Est, possiamo trovare la Luna quasi piena che sorge prima che il Sole tramonti. E nei giorni successivi alla Luna piena, guardando il cielo a Ovest, possiamo trovare la Luna che tramonta dopo che il Sole è sorto”.

Quando la Luna si vede anche di giorno

Il momento migliore per osservare la Luna durante il giorno è quando il nostro satellite si trova intorno alla fase di quarto di Luna. “In questa fase – indica l’Osservatorio di Greenwich – la Luna è sufficientemente illuminata da essere visibile, è abbastanza lontana dal Sole nel cielo, ma non si trova sul lato completamente opposto, per cui sorgerebbe solo quando il Sole tramonta”.

È però possibile scorgerla sia nei giorni che precedono la Luna piena, prima che il Sole tramonti, sia nei giorni successivi alla Luna piena, dopo che il Sole è sorto.

Quando si verificherà la prossima Luna piena

Come indicato, quando la Luna è piena, la Luna sorge proprio mentre tramonta il Sole, per cui non è possibile osservarla nel cielo diurno. L’ultima Luna piena si è verificata lo scorso 27 novembre, con la Luna del Castoro, ma lo spettacolo della totalità della sua superficie illuminato dalla luce del Sole si verificherà nuovamente il 27 dicembre, per l’ultima volta in questo 2023. Conosciuta anche come Luna Fredda o Luna della Luna Notte, raggiungerà il culmine alle ore 00:33 UTC, quando in Italia sarà l’1:00 del 28 dicembre 2023.