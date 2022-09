Perché le grotte di ghiaccio arcobaleno sono meravigliose ma mortali L’avvertimento è arrivato dopo che un fotografo naturalista ha pubblicato su Instagram un sorprendente scatto delle famose grotte di ghiaccio del Mount Rainer, affermando che è “il momento giusto” per visitarle.

A cura di Valeria Aiello

La foto della grotta di ghiaccio color arcobaleno del Mount Rainer National Park / Credit: Mathew Nichols, Instagram

In risposta a un recente post su Instagram di una sorprendente foto di una grotta di ghiaccio color arcobaleno, il National Park Service (NPS) degli Stati Uniti ha lanciato un severo avvertimento sui pericoli di tali luoghi. L’immagine, catturata dal fotografo naturalista Mathew Nichols, è stata scattata all’interno di una delle grotte di ghiaccio del Mount Rainer National Park, nello stato di Washington, in un preciso momento della giornata, ovvero quando i raggi del Sole colpiscono il tetto di queste grotte dall’esterno e la luce si riflette nel soffitto della grotta, creando uno spettacolo di colori vivaci.

“Non potevo credere ai miei occhi – ha scritto il fotografo nel suo post – . Sono andato sul Mount Rainier appositamente per esplorare le grotte di ghiaccio e non avrei mai immaginato che sarebbero state così colorate […]. Ci è capitato di essere lì al momento giusto! I colori sono durati per circa 2 ore, poi la vivacità è diminuita con il progredire della giornata! E' stata di gran lunga una delle cose più magiche a cui abbia mai assistito […]. Non vedo l'ora di tornarci ed esplorarle ancora un po'”.

I pericoli delle meravigliose grotte di ghiaccio del Mount Rainer

La foto di Mathew Nichols è diventata virale ed è stata ampiamente condivisa su diverse piattaforme social. Tuttavia, per quanto queste grotte di ghiaccio possano sembrare meravigliose, l’NPS avverte che è meglio evitarle.

Leggi anche Una magnifica Luna di ghiaccio è apparsa su un vetro della ISS: il fenomeno è un mistero

“Per chiarire, la foto è di un canale di acqua di disgelo che scorre sotto un nevaio perenne (neve che persiste per tutta l'estate) – ha affermato l’ente in una nota – . I funzionari scoraggiano fortemente i visitatori ad avvicinarsi o a entrare in grotte di ghiaccio o canali di scioglimento dell’acqua poiché questi sono soggetti a collassi spontanei a causa dello scioglimento, che è accelerato in questo periodo dell’anno. Il crollo o la caduta di ghiaccio e roccia potrebbero essere mortali o causare gravi lesioni a coloro che si avventurano all’interno o vicino all’ingresso”.

L’NPS ha inoltre aggiunto che gli aspiranti esploratori sono anche a rischio di sviluppare ipotermia “a causa della combinazione delle temperature dell’aria fredda all’interno e dell’acqua di fusione più fredda che scorre dal nevaio” e che “i volumi di acqua di fusione all'interno dellr grotte aumenterano durante il giorno (proprio come i rischi di attraversamento del torrente, maggiori nel pomeriggio)”.

Fino a qualche decennio fa, il Mount Rainer National Park era noto per una serie di grotte di ghiaccio ben sviluppate ma, a causa dell’aumento delle temperature, gran parte di queste formazioni sono scomparse, sostituite solo da canali e grotte transitorie e instabili. Intorno agli Anni 80, il parco ha chiuso le storiche grotte per la loro scarsa sicurezza, in seguito al crollo di alcune sezioni. Altrove, nello stato di Washington, il collasso delle grotte di ghiaccio si è precedentemente dimostrato mortale. Nel luglio 2015, una persona rimase uccisa e altre cinque sono state ferite dopo che una grotta di ghiaccio crollò parzialmente nella foresta nazionale di Mount Baker-Snoqualmie, vicino a Seattle.