Perché arrossire potrebbe aiutarci nei rapporti sociali: cosa dice la scienza

Cosa succede nel nostro corpo quando arrossiamo e perché secondo la scienza evolutiva potrebbe essere un segnale sociale che risponde a specifiche funzioni nell’interazione con l’altro.

È capitato a chiunque. D'altronde, arrossire è un gesto completamente involontario e succede davvero a tutti, a prescindere da quanto sia visibile agli altri. Si tratta infatti di una risposta spontanea del nostro corpo quando proviamo emozioni come imbarazzo, vergogna, timidezza, disagio o agitazione. A volte può sembrare una condanna, soprattutto quando non vorremmo farlo notare e invece arrossiamo ancora di più, ma in realtà secondo la scienza evolutiva potrebbe avere perfino dei vantaggi sociali.

Perché arrossiamo

Come spiegano in questo articolo su The Conversation Amanda Meyer e Monika Zimanyi, due docenti della James Cook University, nel Queensland, Australia, arrossiamo a causa di un improvviso aumento del flusso sanguigno nell'area del viso, collo e orecchie. Anche chi non ha un rossore visibile infatti in queste circostanze avverte una sensazione di calore improvviso nel viso.

Il sangue scorre in modo più abbondante perché emozioni come timidezza o imbarazzo fanno attivare il sistema nervoso simpatico, una parte del sistema nervoso autonomo, ovvero quello – spiega il Manuale MSD – che controlla le funzioni automatiche del corpo, come la pressione arteriosa o il respiro.

In risposta allo stimolo emotivo, il sistema nervoso simpatico stimola il rilascio di adrenalina che dilatano i vasi sanguigni del volto. Se i vasi sono più dilatati quindi nella zona del volto si concentra più sangue: è questo che ci fa arrossire e percepire la sensazione di calore. Questo è un meccanismo fisiologico che accade a tutti, anche a chi ha la pelle più scura e quindi un rossore meno visibile.

I possibili vantaggi sociali

Sulle ragioni per cui arrossiamo le risposte sono meno certe, ma secondo la scienza evolutiva questo meccanismo potrebbe servire come segnale sociale. In sostanza potrebbe essere un meccanismo automatico con cui comunichiamo all'altro qualcosa: ad esempio ammettiamo che siamo consapevoli di aver fatto un errore (come una battuta fuori luogo) o con cui comunichiamo il nostro disagio.

Secondo quanto spiegano le ricercatrici, gli scienziati che hanno studiato il fenomeno credono che possa aiutarci a guadagnare la fiducia dell'altro, mostrando la nostra spontaneità, oppure potrebbe servire a chiedere scusa in modo involontario così da recuperare un rapporto sociale dopo un possibile errore.