Ora sappiamo quanto costa mantenere un gatto per tutta la sua vita Nelle case degli italiani vivono tra i 7 e gli 8 milioni di gatti, veri e propri membri della famiglia. Ma quanto costa mantenerli per tutta la vita? Lo ha calcolato una società giapponese.

Una società di assicurazioni giapponese ha determinato quanto costa mantenere un gatto per tutta la sua vita. Considerando che vivono in media di 15,6 anni, come rilevato dal “2022 Nationwide Dog and Cat Breeding Survey” condotto dalla Pet Food Association, i nostri amici felini ci costano poco meno di 20.000 Euro, precisamente 2.6 milioni di Yen giapponesi (18.000 Euro). Non poco, ma naturalmente si tratta di una spesa ben accetta dai proprietari, considerando l'affetto e il benessere che ci donano. Resta comunque un'informazione preziosa per chi tiene conto di tutte le uscite legate al budget familiare e magari è in procinto di adottare un gattino.

A determinare quanto costa mantenere un gatto per tutta la sua vita è stata l'agenzia assicurativa nipponica R & C Co, che ha ottenuto questo risultato grazie a un apposito sondaggio. Il 26 e il 27 dicembre 2022 ha contattato 3mila proprietari di gatti, uomini e donne tra i 20 e i 60 anni, chiedendo loro quanto spendessero abitualmente per il proprio animale domestico e quali fossero le spese impreviste (costi occasionali). Dall'analisi statistica di tutte le risposte, come indicato, è uscito il valore medio di 18.000 Euro, che è stato pubblicato il 22 febbraio in Occasione della Giornata Nazionale del Gatto in Giappone. Come spiegato dal quotidiano nipponico Tha Manichi, questa data è stata scelta perché la sua lettura ricorda vagamente il miagolio di un gatto in giapponese, ovvero il suono onomatopeico "Nyan nyan nyan". Ma come sono ripartite le spese di mantenimento?

Com'era facile immaginare, il fattore che influisce di più è il cibo, per il quale si spendono mediamente 42 Euro al mese, circa 4.500 Euro per tutta la vita dell'amico peloso. Il 44 percento dei partecipanti al sondaggio spendeva mensilmente per crocchette, scatolette e snack tra i 7 e i 20 Euro, ma moltissimi arrivavano a 35 Euro e in diversi anche oltre 70 Euro. Da qui la media di circa 40 Euro. La seconda voce più impattante è il veterinario, con un costo complessivo di 3.200 Euro, tra visite di routine, vaccinazioni, emergenze etc etc. Come indicato si tratta di valori medi, dato che le spese possono fluttuare in maniera significativa. Ad esempio, un gatto che soffre di una determinata condizione di salute potrebbe aver bisogno di cibo specifico più costoso, così come di farmaci e terapie in grado di pesare molto sul budget. Non a caso alcuni dei partecipanti al sondaggio hanno risposto che solo nel 2022 avevano speso dal veterinario circa 1 milione di Yen, pari a 7mila Euro. Solo il 24 percento degli intervistati aveva un'assicurazione veterinaria per il proprio amico a quattro zampe.

L'indagine di R & C Co ha rilevato che altre spese importanti sono legate al riscaldamento e all'aria condizionata, per mantenere l'amico felino in un ambiente sempre confortevole: esse sono rispettivamente di 2.700 e 1.800 Euro. Va ricordato che in estate in Giappone c'è un'umidità estrema e in alcune aree può essere indispensabile condizionare l'aria, ma in genere sia il riscaldamento che il condizionatore si accendono a prescindere dalla presenza di animali domestici a casa. Meno impattanti risultano le spese per i servizi igienici, come lettiere, fogli deodoranti, sacchetti per gli escrementi e così via. Oltre il 60 percento ha dichiarato di spendere circa 14 Euro al mese, mentre la spesa media complessiva per l'intera vita del gatto è risultata essere di 2.500 Euro. Giocattoli, tiragraffi, shampoo e accessori vari arrivano invece a 1.500 Euro complessivi.

Tra le altre spese da tenere in conto vi sono la castrazione per i maschi e la sterilizzazione per le femmine, che almeno in Giappone hanno un costo medio di 140 Euro (ma variano in base alla clinica veterinaria). Ovviamente chi adotta il felino da un gattile o un centro di salvataggio non va incontro a questi costi, dato che nella stragrande maggioranza dei casi l'intervento è stato già eseguito. Circa il 20 percento dei partecipanti al sondaggio ha preso il proprio gatto presso un negozio di animali o un allevamento, con costi supplementari legati al prestigio della razza. Complessivamente, una spesa media di 18mila Euro per l'intera vita di un gatto non è da trascurare, ma i proprietari sono ben disposti a rendere quanto più sana e felice la vita del compagno peloso, accolto come un vero e proprio membro della famiglia. Nelle case degli italiani si calcola vi siano tra i 7 e gli 8 milioni di gatti.