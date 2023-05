Ora sappiamo quanti tirannosauri vissero sulla Terra: furono tantissimi Una nuova ricerca ha stimato il numero di esemplari di tirannosauro (Tyrannosaurus rex) vissuti sulla Terra dall’emersione della specie. Tra i parametri valutati le uova deposte, le generazioni, il tasso di sopravvivenza e altri ancora, fino all’arrivo dell’asteroide che li ha fatti estinguere.

A cura di Andrea Centini

Un nuovo studio ha determinato quanti tirannosauri (Tyrannosaurus rex) sono vissuti sulla Terra da quando la specie è emersa per la prima volta nel Tardo Cretaceo, circa 68 milioni di anni fa. Da allora e fino a quando non si sono estinti – a causa dell'asteroide Chicxulub precipitato 65,5 milioni di anni fa nell'attuale penisola dello Yucatan – sul nostro pianeta sarebbero vissuti ben 1,7 miliardi di esemplari. È un numero significativo, considerando le dimensioni del predatore e il suo ruolo biologico, ma inferiore a quello calcolato dallo studio “Absolute abundance and preservation rate of Tyrannosaurus rex” pubblicato nel 2021 su Science da scienziati del Museo di Paleontologia e del Dipartimento di Biologia Integrativa dell'Università della California. I ricercatori guidati dal professor Charles R. Marshall stimarono infatti circa 2,5 miliardi di esemplari, cioè 800 milioni in più rispetto a quelli della nuova indagine.

A riformulare il numero complessivo di esemplari di tirannosauro vissuti sul nostro pianeta è stata la dottoressa Eva M. Griebeler, ricercatrice presso l'Istituto di evoluzione organismica e molecolare, Ecologia evolutiva, dell'Università Johannes Gutenberg di Magonza (Germania). La scienziata ha preso spunto dallo studio di Marshall e colleghi e ha rifatto il calcolo “aggiustando il tiro” su alcuni di parametri, che in base alle sue analisi erano sovrastimati. Per stimare il numero complessivo di tirannosauri sono stati presi in esame i seguenti criteri: raggiungimento della maturità sessuale; durata della vita media; tassi di sopravvivenza; numero di generazioni; numero di uova deposte per generazione; area geografica e altri ancora. Marshall e colleghi stimarono che nell'arco di 2,5 milioni di anni ciascuna generazione fosse composta da 20mila esemplari, per un totale di 125.000 generazioni. Il totale emerso era dunque di 2.5 miliardi di T. rex.

La dottoressa Griebeler, esperta di ecologia evoluzionistica, ritiene che il modello usato in precedenza non collima con quelli utilizzati attualmente per specie viventi come uccelli (strettamente imparentati con i dinosauri), grandi rettili alla stregua dei coccodrilli e mammiferi. Secondo la scienziata, inoltre, i dati utilizzati contraddicevano ciò che sappiamo oggi sulla biologia dei tirannosauri e di altri teropodi, un gruppo tassonomico di dinosauri saurischi bipedi e carnivori collegati agli uccelli. Ne faceva parte anche il velociraptor. Utilizzando il modello aggiornato la scienziata ha determinato che i T.rex avevano un tasso di sopravvivenza inferiore, deponevano un numero di uova inferiore e che hanno dato vita a un numero inferiore di generazioni (90.000 invece che 125.000). L'esperta ha calcolato che per ogni generazione vivevano contemporaneamente 19.000 tirannosauri, per un totale appunto di 1,7 miliardi di esemplari vissuti sulla Terra.

Tra gli esperti che hanno apprezzato il nuovo calcolo anche il team dietro lo studio originale, che ha ritenuto più realistica la nuova stima, come spiegato dal professor Marshall a LiveScience. Al di là dei tirannosauri vissuti sulla Terra, ciò che stupisce è il numero estremamente ridotto di fossili che abbiamo trovato rispetto ai numeri complessivi. Secondo il calcolo precedente, infatti, ne avremmo trovato 1 ogni 80 milioni di esemplari. Pochissimi. Il nuovo calcolo indica che abbiamo trovato i resti solo dello 0,0000002 percento degli esemplari di T. rex vissuti. Le ragioni di questa carenza di fossili sono oscure e andranno condotte ulteriori ricerche in merito. Modelli analoghi a quello utilizzato per i T. rex stimano che sulla Terra hanno vissuto complessivamente oltre 100 miliardi di esseri umani (un calcolo del Population Reference Bureau indica 117 miliardi di Homo sapiens). I dettagli della ricerca “Vital statistics, absolute abundance and preservation rate of Tyrannosaurus rex” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata Paleontology.