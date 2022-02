Omicron 2 potrebbe causare forme di Covid più gravi della variante “sorella” Lo suggeriscono i risultati di studi di laboratorio sulle caratteristiche di questa nuova forma virale, inclusa la capacità di trasmettersi con maggiore efficacia e provocare una malattia più severa.

A cura di Valeria Aiello

BA.2, la variante del coronavirus informalmente chiamata anche Omicron 2, non solo si sta diffondendo più velocemente della forma virale “sorella” Omicron 1 (BA.1), ma potrebbe anche causare forme di Covid più gravi. Lo suggerisce una nuova ricerca appena pubblicata in preprint su BioRxiv, i cui risultati mostrano che BA.2 ha caratteristiche virologiche, come numero di riproduzione di base e patogenicità, diverse da BA.1, che rendono questa forma virale in grado di trasmettersi con maggiore efficacia e provocare una malattia più severa. L’analisi, basata su una serie di esperimenti di laboratorio, indica inoltre che BA.2 sembra eludere parte della risposta immunitaria indotta da precedenti infezioni e dalla vaccinazione, oltre ad essere più resistente agli anticorpi monoclonali, incluso il sotrovimab attualmente utilizzato contro Omicron.

La variante "invisibile" di Omicron

Visto il profilo mutazionale di BA.2, distinto dal ceppo Omicron per una serie di cambiamenti genetici, i ricercatori sostengono che questa forma virale non dovrebbe essere considerata una variante di Omicron e andrebbe monitorata con maggiore attenzione. “Come forse sapete, BA.2 è chiamata anche ‘stealth Omicron’ – Omicron invisibile, ndr” ha affermato alla CNN il dottor Kei Sato, uno dei ricercatori dell’Università di Tokyo coinvolto nello studio. Questo perché durante i test molecolari del tampone non viene rilevato un errore nel riconoscimento del gene S, come accade invece con Omicron. Pertanto, per identificare questa variante, è necessario sequenziare il virus in laboratorio. “Stabilire un metodo per individuare in modo specifico BA.2 sarebbe la prima cosa da fare” ha aggiunto Sato.

Forme di Covid più gravi di Omicron 1

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno scoperto che BA.2 si replica più rapidamente di BA.1, ed è anche più abile nel fondere le cellule tra loro. Ciò consente al virus di creare gruppi di cellule più grandi, chiamati sincizi. Anche la variante Delta era più capace di formare sincizi, che si pensa siano una delle ragioni per cui era così distruttiva per i polmoni. Quando, nei test di laboratorio, i ricercatori hanno infettato alcuni criceti con BA.2 e BA.1, gli animali esposti a BA.2 si sono ammalati e avevano una funzione polmonare peggiore. Nei campioni di tessuto, i polmoni di questi criceti presentavano più danni di quelli infettati da BA.1.

Come Omicron, anche BA.2 ha mostrato di essere in grado di sfuggire agli anticorpi di persone infettate da altre varianti o che erano state vaccinate, anche se gli anticorpi di coloro che recentemente hanno superato l’infezione da Omicron sembrano riconoscere in certa misura anche BA.2, specialmente se queste persone erano vaccinate. Questo aspetto, secondo, Deborah Fuller, virologa dell’Università di Washington non coinvolta nella ricerca, solleva una questione importante. Perché anche se BA.2 sembra poter essere più contagioso e patogeno di Omicron, potrebbe non causare un aumento dei casi di Covid-19 nella popolazione vaccinata. “Uno degli aspetti su cui dobbiamo riflettere quando emergono nuove varianti più pericolose è il fatto che ci sono due lati della storia – dice Fuller – . Il virus è importante, ma in quanto ospiti del virus, lo siamo anche noi, in quanto anche il nostro sistema immunitario si sta evolvendo. E questo cambia le cose”

“Quello che alla fine vorremmo, è che l’ospite sia in anticipo rispetto al virus, cioè che la nostra immunità sia un passo avanti rispetto alla prossima variante che verrà fuori, ma non so se siamo arrivati a questo punto”. Per questo motivo, dice Fuller, non è ancora il momento di revocare le disposizioni sull’uso delle mascherine. “Prima che BA.2 emergesse, eravamo quasi al traguardo. Togliere adesso le mascherine non è una buona idea. Allungherà solo le cose, andiamo al traguardo”.