No, non è vero che gli uomini con l’influenza soffrono più delle donne A smontare il mito della cosiddetta “influenza maschile” è un team di ricerca austriaco che ha invece riscontrato sintomi peggiori nelle donne. Gli uomini guariscono però più lentamente.

A cura di Valeria Aiello

Ci sono questioni che arrivano da lontano, molto lontano. Una di queste è talmente radicata nella cultura popolare da aver spinto i ricercatori a verificare se quello strano fenomeno per cui gli uomini soffrirebbero più delle donne quando colpiti dall’influenza sia un qualcosa di reale oppure solo un residuo di vecchi stereotipi che tanti attriti hanno creato in intere generazioni. Ciò che è emerso esclude il cosiddetto “effetto di genere”, come precisato dagli studiosi in un articolo recentemente pubblicato sul Journal of Psychosomatic Research. In altre parole, gli uomini non sperimentano affatto sintomi influenzali peggiori delle donne, anzi. L’analisi ha rivelato che le donne hanno un carico di sintomi significativamente più elevato, pur guarendo più rapidamente.

“Sulla base dei nostri dati, dovremmo rifiutare la concezione popolare circa un’ipersensibilità maschile alla rinosinusite acuta” spiegano gli scienziati che, nell’ambito della ricerca, condotta in dieci centri di studio in Austria e Polonia, hanno preso in esame il quadro clinico di 113 pazienti (49 uomini e 64 donne) di età compresa tra i 18 e i 75 anni, valutando in tre punti temporali (basale, giorno 5 e giorno 8) i principali sintomi simil-influenzali, inclusi naso che cola, mal di testa e dolori al viso, associati allo stato infiammatorio che interessa il naso e i seni paranasali.

L’evoluzione dei principali sintomi oggettivi associati alla rinosinusite acuta negli uomini (linea nera) e nelle donne (linea tratteggiata) nei tre punti temporali di valutazione / Journal of Psychosomatic Research.

Lo studio non ha riscontrato “alcuna differenza significativa” tra uomini e donne per quanto riguarda i sintomi oggettivi all’inizio della malattia. Tuttavia, in termini di sintomi auto-riferiti, le donne hanno riportato un maggiore carico di manifestazioni nasali, sintomi otologici, problemi del sonno e i sintomi emotivi, pur mostrando “un recupero più rapido” sia in termini di gravità dei sintomi valutati dal medico sia di quelli riferiti.

L’evoluzione dei principali sintomi riferiti associati alla rinosinusite acuta negli uomini (linea nera) e nelle donne (linea tratteggiata) nei tre punti temporali di valutazione / Journal of Psychosomatic Research.

“Una potenziale spiegazione per questa differenza di genere nel recupero potrebbe essere trovata nell’interazione degli ormoni sessuali con il sistema immunitario” suggeriscono gli studiosi, citando i risultati di precedenti ricerche che, nelle donne, hanno osservato una maggiore capacità di produrre anticorpi che aumentano l'attività immunitaria e quindi una resistenza più rapida ed efficace alle infezioni.