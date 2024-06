video suggerito

Ministro Sangiuliano, il viaggio di Colombo non serviva a dimostrare la forma della Terra: si sapeva già Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha detto durante un intervento a Taormina che Cristoforo Colombo voleva dimostrare con il suo viaggio l'esattezza delle "teorie galileiane". Al netto dell'errore sulla nascita di Galileo, nato dopo il viaggio di Colombo, questo può essere un buon momento per sfatare qualche mito sulla storia della scienza.

A cura di Valerio Berra

Quasi ogni giorno il profilo Facebook di Gennaro Sangiuliano consiglia un libro. Molta saggistica, un po’ di narrativa, qualche bolla d’attenzione sulla storia delle foibe e sulla Terra di Mezzo disegnata da J.R.R. Tolkien. Il 9 maggio del 2023 il libro del giorno era America di Kafka, un titolo che ha anticipato una delle carte migliori dal mazzo delle gaffe del ministro dell Cultura.

Ospite a un evento a Taormina, Sangiuliano ha detto: “Colombo non ipotizzava un nuovo continente. Voleva raggiungere le Indie sulla base delle teorie di Galileo”. Il problema è evidente. L’arrivo in America di Cristoforo Colombo è datato 1492, la nascita di Galileo Galilei invece si data 1564.

Dopo l’affaire dei libri candidati al premio Strega 2023 (votati ma non letti) e la piazza di Times Square collocata a Londra, questa volta ha deciso di riscrivere la storia della scoperta dell’America. Che poi proprio scoperta non è. Al massimo è la storia di quando le civiltà europee si sono accorte dell’esistenza di un altro continente.

Nella clip che trovate ripresa nelle ultime ore compaiono un po’ di imprecisioni. Quella su Galileo Galilei è la più evidente ma forse sarebbe il caso di controllare meglio anche il ruolo dell’inquisizione e il mito delle Colonne d’Ercole. Vale la pena per adesso sfatare un falso storico abbastanza diffuso. Le teorie sulle forma sferica della Terra risalgono a prima di Cristoforo Colombo.

Una premessa. Ora sappiamo che la Terra non è una sfera perfetta: è un solido con diverse irregolarità che viene definito geoide. In passato non c'era una consapevolezza così precisa ma le teorie in questa direzione sono state parecchie. Le prime teorie sulla forma sferica della Terra risalgono VI secolo a.C.. Non c’è una certezza assoluta su chi abbia avuto la paternità (o nel caso maternità) di questi calcoli. Alcuni la attribuiscono addirittura a Pitagora, vissuto tra il 570 a.C. e il 495 a. C.. Ma forse per Sangiuliano basta ricordare che tracce di questa teoria compaiono nella Divina Commedia di Dante.

Nel gennaio del 2023 il ministro Sangiuliano aveva affermato: “Il fondatore del pensiero di destra in Italia è stato Dante Alighieri: la destra ha cultura, deve solo affermarla”. La dichiarazione rilasciata al giornalista Pietro Senaldi ha fatto parecchio discutere. Proprio Dante, vissuto tra il 1265 e il 1321 vedeva la Terra come una sfera, con tanto di Inferno che dalla superficie arrivava al centro della Terra.