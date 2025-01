video suggerito

Marte raggiunge l'opposizione il 16 gennaio e diventa brillante: a che ora vederla in diretta dall'Italia Il 16 gennaio 2025 Marte raggiunge il picco massimo della sua luminosità e visibilità, un fenomeno astronomico noto come opposizione, in cui il Pianeta Rosso risulta più grande e brillante nel cielo. L'evento potrà essere visto a occhio nudo dall'Italia e in diretta streaming. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perderselo.

A cura di Andrea Centini

Comparazione tra la Terra e Marte. Credit: JPL

Alle 02:17 ora italiana di giovedì 16 gennaio 2025 Marte raggiungerà l'opposizione al Sole, risultando dunque più grande e brillante nel cielo. Basti sapere che la dimensione angolare del Pianeta Rosso sarà 14,6 secondi d'arco; ciò significa che risulterà 2,5 volte più grande rispetto alla sua dimensione apparente nel firmamento di agosto 2024. L'evento, perfettamente visibile a occhio nudo dall'Italia, potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube del Virtual Telescope Project, commentata dall'astrofisico Gianluca Masi. La diretta sarà trasmessa alle 20:30 del 16 gennaio, diverse ore dopo il momento esatto dell'opposizione. Chiaramente servono diversi giorni prima che inizi ad attenuarsi lo splendore di questo raro fenomeno, che si verifica ogni 2 – 3 anni.

Come suggerisce il nome, il Pianeta Rosso si troverà opposto alla stella e in prossimità della minima distanza dalla Terra (raggiunta effettivamente il 12 gennaio); ciò si traduce nella massima luminosità e dunque nel miglior momento in assoluto per osservarlo. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo dell'opposizione di Marte.

Cosa significa Marte in opposizione e cosa succede il 16 gennaio

Gli otto pianeti del Sistema solare orbitano attorno a Sole a velocità e distanze diverse. Le loro orbite possono essere più o meno ellittiche (tecnicamente eccentriche), pertanto durante il loro moto di rivoluzione possono trovarsi più lontani o più vicini alla Terra. La distanza massima si chiama apogeo, la minima perigeo. Per Marte si parla di oltre 405 milioni di chilometri per l'apogeo e di circa 55 milioni di chilometri per il perigeo; la differenza nell'osservabilità, pertanto, è enorme. Il 16 gennaio Marte sarà a 96 milioni di chilometri dalla Terra, dunque non proprio alla distanza minima, ma comunque molto più vicino della media.

A causa dei normali moti celesti, ciclicamente, i pianeti del Sistema Solare raggiungono la minima distanza dalla Terra quando sono opposti al Sole; durante l'opposizione risultano dunque più grandi e luminosi del normale nel cielo. Di fatto, quando sono all'opposizione raggiungono il picco massimo di luminosità e, di conseguenza, di visibilità. Ecco perché è un momento imperdibile per l'osservazione, soprattutto al telescopio dove possono mostrare dettagli molto più evidenti di altri momenti. Sul Pianeta Rosso, ad esempio, si vedono decisamente meglio le calotte glaciali, che possono essere catturate in spettacolari immagini e video astrofotografici. Per capire come cambiano le dimensioni apparenti di Marte sulla volta celeste, si può fare riferimento all'immagine sottostante di in-the-sky.org, in cui vengono mostrate le differenze tra novembre 2024 e marzo 2025 , con al centro l'opposizione di gennaio.

Le variazioni di dimensioni apparenti di Marte del cielo mentre si avvicina e allontana all'opposizione. Credit: In-the-sky.org

A che ora vedere Marte in opposizione al Sole il 16 gennaio 2025

Come specificato, il momento effettivo dell'opposizione di Marte si verificherà nel cuore della notte tra il 15 e il 16 gennaio, esattamente alle 02:17 di giovedì. In quel momento Marte si troverà alto nel cielo occidentale, vicino alla Luna quasi piena (la Luna Piena del Lupo è stata il 13 gennaio) e allineato alle due stelle Castore e Polluce della costellazione dei Gemelli, con cui ha dato vita a un magnifico triangolo astrale proprio nella notte del plenilunio. Esattamente come avviene con i pleniluni, non è necessario osservare il pianeta nel momento preciso in cui si verifica il fenomeno; Marte risulterà infatti molto più grande e brillante del normale per alcuni giorni, permettendo di essere ammirato anche in orari meno complicati (e freddi, viste le gelide temperature di questi giorni in Italia). Il pianeta si presenta in un bellissimo color arancio-rossiccio, molto più intenso del solito proprio grazie alla massima luminosità e alla vicinanza dell'astro.

Dove vedere l'opposizione di Marte in diretta streaming dall'Italia

Il Virtual Telescope Project (VTP) trasmetterà una diretta streaming per mostrare il Pianeta Rosso all'opposizione la sera di giovedì 16 gennaio. L'evento, commentato dall'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del VTP, inizierà alle 19:30 del Tempo Coordinato Universale (UTC), le 20:30 ora italiana. Marte sarà ripreso attraverso telescopi robotizzati e controllati da remoto siti a Manciano, nella Maremma grossetana, dove c'è il cielo più buio e stellato dell'Italia peninsulare. Un luogo perfetto per osservare e studiare gli eventi astronomici. A tal proposito vi segnaliamo il link per i più attesi fenomeni celesti del 2025.