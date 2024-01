Long Covid, nuovi dati rivelano una realtà sottostimata: la sindrome causa migliaia di morti I morti per Long Covid, secondo i CDC americani, rappresentano circa l’1% dei decessi per Covid registrati dall’inizio della pandemia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Long Covid ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un nuovo conteggio delle vittime di Covid ha mostrato un preoccupante dato circa l’impatto del Long Covid sulla salute pubblica. La condizione, nota anche come sindrome post-Covid e caratterizzata da sintomi che persistono per almeno tre mesi dall’infezione, costituisce una percentuale significativa dei decessi per Covid associati alle ripercussioni a lungo termine del virus. Negli Stati Uniti, dove i Centri per il controllo la prevenzione delle malattie (CDC) hanno preso in esame di dati sulle cause di morte come riportate nei certificati, il Long Covid rappresenta quasi l’1% dell’oltre milione di decessi per Covid registrati nel Paese dall’inizio della pandemia.

“Mesi e persino anni dopo un’infezione da Sars-Cov-2, il Long Covid può contribuire a condizioni gravi e potenzialmente pericolose per la vita, che colpiscono quasi tutti i principali apparati dell’organismo” indicano le linee guida dei CDC per l’identificazione della condizione sui certificati di morte. Ciò significa che il Long Covid può spesso essere elencato come causa di morte quando i decesso si verifica problemi cardiovascolari, ai polmoni, al cervello o ai reni sviluppati in seguito all’infezione.

Migliaia di morti per Long Covid, negli Usa sono l'1% del totale

I dati dei CDC, come riportati da Medscape, indicano che, dall’inizio della pandemia, più di 5.000 americani sono morti a causa del Long Covid. Questo totale, calcolato sui dati dei certificati di morte, include un conteggio preliminare di 1.491 decessi per Long Covid nel 2023 che si aggiungono a 3.544 decessi registrati tra gennaio 2020 e giugno 2022. I dati mostrano inoltre che:

Leggi anche La carenza di vitamina D può aumentare il rischio di Long Covid

Il Covid è stata la terza causa di morte negli Stati Uniti nel 2020 e nel 2021 e la quarta causa di morte nel 2023.

Quasi l’1% dell’oltre milione di decessi legati al Covid dall’inizio della pandemia è attribuibile al Long Covid

La percentuale di decessi correlati al Long Covid ha raggiunto il picco nel giugno 2021 all’1,2% e di nuovo nell’aprile 2022 al 3,8%, coicidendo con periodi di calo dei decessi dovuti all’infezione.

Rapporti precedenti hanno inoltre indicato che circa il 7% degli adulti americani contagiati dal virus ha sviluppato i sintomi di Long Covid. Tuttavia, come per altri tipi di patologie, ad aumentare il rischio di morte per Long Covid sono una serie di fattori, a partire dall’età avanzata. In particolare, secondo i rapporti dei CDC, la metà dei decessi per Long Covid registrati da luglio 2021 a giugno 2022 si sono verificati in persone di età pari o superiore ai 65 anni.

La mortalità per Long Covid varia inoltre anche in base aa razza ed etnia, con un massimo di 14,1 decessi per milione tra gli indiani d’America e i nativi dell’Alaska a un minimo di 1,5 casi per milione tra gli asiatici, con 6,7 casi per milione per i bianchi, 6,4 per i neri e 4,7 per gli ispanici. “La percentuale sproporzionata di persone nere e ispaniche che hanno sviluppato e sono morte a causa di forme gravi di Covid potrebbe aver lasciato la possibilità a meno sopravvissuti di sviluppare Long Covid, limitando i decessi a lungo termine tra questi gruppi – conclude il rapporto dei CDC – . È anche possibile che le vittime Long Covid siano state sottostimate in queste popolazioni perché hanno dovuto affrontare difficoltà nell’accesso all’assistenza sanitaria o nel vedere operatori in grado di riconoscere i sintomi caratteristici di Long Covid”.

“È anche difficile distinguere tra quanti decessi legati al virus si verificano a seguito a Long Covid piuttosto che a causa di infezioni – ha evidenziato Ziyad Al-Aly , capo della ricerca presso il Veterans Affairs, St. Louis Health Care System ed epidemiologo clinico senior presso l’Università di Washington a St. Louis – . Questo perché può dipendere da una serie di fattori, incluso il modo in cui i medici legali seguono costantemente le linee guida del CDC. Il Long Covid – ha concluso l’esperto – rimane fortemente sottodiagnosticato e la morte nelle persone con Long Covid può essere erroneamente attribuita ad altre cause”.