Fa un giro in kayak tra le onde bioluminescenti della Florida, poi la sorpresa Il fenomeno naturale, che rende luminosa l’acqua di mare al buio, attira l’attenzione di un giovane delfino su un piccolo pesce: la sua caccia si tinge di blu elettrico, regalando uno spettacolo insolito e affascinante.

A cura di Valeria Aiello

Sparsi per il mondo esistono luoghi dove la natura regala fenomeni spettacolari. Dall’aurora boreale alle nubi lenticolari, fino ai fiumi arcobaleno, queste meraviglie ci appaiono così insolite e diverse da ciò che siano abituati a vedere che, a volte, non ci sembrano neppure reali. Eppure si manifestano nella loro grandiosità, spesso per effetto di condizioni che sfuggono alla nostra intuizione.

La magia della bioluminescenza

Uno degli spettacoli più incredibili è il fenomeno della bioluminescenza marina, che dà vita a scenari mozzafiato che meritano di essere visti almeno una volta nella vita. E che non si è lasciato sfuggire l’imprenditore americano Justin Buzzi che ha raggiunto la costa atlantica della Florida, dove ogni estate, in genere da maggio a settembre, in località come la Indian River Lagoon, a un centinaio di chilometri a sud-est di Orlando, è possibile sperimentare la magia di quest’incantevole fenomeno.

A bordo di un kayak trasparente, la bioluminescenza è uno spettacolo assolutamente ipnotizzante. Il fenomeno naturale, che rende luminosa l’acqua del mare al buio, è dovuto alla presenza di tipo di plancton che si trova nlle zone marino-costiere, chiamato Noctiluca scintillans, un’alga microscopica che genera luminescenza quando sottoposta a uno stimolo meccanico esterno.

In altre parole, ogni movimento che avviene nelle acque dove è presente la specie si traduce in luce, per azione di due composti, la luciferina (un composto organico che emette luce quando viene ossidato) e la luciferasi (l’enzima che catalizza la reazione), analogamente a quanto avviene in altre specie, lucciole comprese.

A rendere ancora più spettacolare la gita di Buzzi in kayak è stato l’inaspettato incontro con un delfino che, sfruttando la bioluminescenza, andava a caccia i pesci. “La luce ha attirato l’attenzione del delfino su un piccolo pesce – ha raccontato Buzzi sui social – . Questo ha gli ha permesso di avvistarlo e trovare così la sua fonte di cibo”.