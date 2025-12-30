Le lenticchie lacerano l’esofago? La spiegazione medica di un caso raro

Illustrazione medica dell’esofago umano, l’organo al centro della spiegazione sulla perforazione esofagea che in casi rari può verificarsi dopo violenti conati di vomito / Credit: iStock

Non sono le lenticchie “lacerare” l’esofago, ma un meccanismo fisiologico raro e potenzialmente fatale, ben descritto in Medicina. Dietro il caso dell’uomo ultrasessantenne di Trento, avvenuto dopo un pranzo di Natale particolarmente abbondante, il legume non è la causa diretta della lesione. A provocarla, spiegano gli specialisti, è stato un violento aumento della pressione all’interno dell’esofago, legato ai ripetuti conati di vomito insorti dopo l’indigestione. In situazioni di questo tipo, la tempestività dell’intervento è determinante per evitare complicanze gravi. Nel caso di Trento, l’uomo è stato operato d’urgenza e ricoverato in rianimazione.

In circostanze eccezionali, l’aumento improvviso della pressione interna dell’esofago mette sotto stress la parete esofagea fino a provocarne una rottura improvvisa, una condizione grave che richiede cure immediate. La letteratura medica descrive questo quadro come una perforazione spontanea dell’esofago, un evento raro noto come sindrome di Boerhaave.

Le fonti cliniche spiegano che questo tipo di perforazione è il risultato di un improvviso e marcato aumento della pressione intraluminale dell’esofago, spesso associato a una mancata coordinazione dei meccanismi di protezione durante il vomito. In queste condizioni, lo stress meccanico esercitato dall’interno può superare la resistenza del tessuto esofageo, portando alla lacerazione.

Nonostante la sua rarità, la sindrome di Boerhaave è considerata un’emergenza medica assoluta, perché la fuoriuscita di contenuto esofageo nel torace può causare mediastinite, sepsi e altre complicanze potenzialmente letali se non trattate rapidamente.

Lenticchie e lacerazione dell’esofago: come è possibile

Nei casi come quello riportato a Trento, il punto centrale non è ciò che viene mangiato, ma ciò che accade all’esofago in presenza di episodi di vomito violento e ripetuto. Le fonti cliniche spiegano che, durante i conati, l’esofago può essere sottoposto a pressioni molto elevate in un arco di tempo brevissimo, soprattutto se il contenuto gastrico non riesce a risalire correttamente. In queste condizioni estreme, la pressione esercitata dall’interno può diventare superiore alla capacità di resistenza della parete esofagea.

Secondo la Cleveland Clinic, il vomito forzato rappresenta uno dei principali fattori scatenanti delle perforazioni esofagee spontanee, perché combina contrazioni violente, aumento improvviso della pressione e una temporanea perdita dei normali meccanismi di protezione dell’esofago. È per questo motivo che, in presenza di indigestione o abbuffate, i conati ripetuti sono considerati un elemento di rischio, seppur in eventi rari e non prevedibili.

Anche MedlinePlus, l’enciclopedia medica della U.S. National Library of Medicine (NIH), sottolinea che le rotture spontanee dell’esofago non sono legate a un alimento specifico, ma a episodi acuti di stress meccanico, spesso associati a vomito intenso, tosse violenta o sforzi improvvisi. Il cibo, in questi contesti, può agire al massimo come fattore indiretto, contribuendo alla dinamica del vomito ma non rappresentando la causa della lesione.

Cos’è la sindrome di Boerhaave, sintomi e perché è un'emergenza medica

La sindrome di Boerhaave è una perforazione spontanea dell’esofago, che si verifica in genere dopo episodi di vomito violento e ripetuto. È considerata una condizione rara, ma di particolare gravità, perché la rottura permette al contenuto esofageo di fuoriuscire nel torace, con un elevato rischio di infezioni severe.

I sintomi caratteristici della sindrome di Boerhaave includono:

dolore toracico improvviso e intenso

sangue nel vomito (ematemesi)

dolore o tosse durante la deglutizione

respiro affannoso

gonfiore nella cavità toracica dovuto alla presenza di aria o liquido

peggioramento rapido delle condizioni generali

in alcuni casi, febbre e segni di infezione nelle ore successive

La letteratura clinica sottolinea che la gravità della sindrome di Boerhaave non dipende solo dalla rottura in sé, ma soprattutto dalla rapidità con cui viene riconosciuta e trattata, motivo per cui è considerata un’emergenza medica. Per questo motivo, le indicazioni cliniche raccomandano un intervento immediato, essenziale per ridurre il rischio di complicanze gravi come mediastinite, sepsi e insufficienza multiorgano, e spiegano perché, pur trattandosi di un evento raro, questa condizione venga gestita con la massima urgenza nei reparti ospedalieri.