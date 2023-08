Le foreste tropicali stanno raggiungendo temperature troppo alte per la fotosintesi Lo rivela uno nuovo studio pubblicato su Nature che ha esaminato la soglia di temperatura oltre la quale il processo fotosintetico delle specie tropicali si interrompe.

A cura di Valeria Aiello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cambiamenti climatici ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come gli umani, anche le piante sopportano il caldo fino a una certa soglia. Nel caso delle specie tropicali, tale limite si aggira intorno ai 46,7 °C, quando misurato a livello fogliare. Ciò significa che con l’intensificarsi dei cambiamenti climatici e delle ondate di caldo estremo, un numero sempre maggiore di foreste tropicali rischia di superare questo limite, raggiungendo temperature troppo elevate per la fotosintesi. Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature, circa una foglia su 10.000 sperimenta almeno una volta l’anno questo tipo di evento, una cifra che potrebbe sembrare irrisoria ma che ha un potenziale pericoloso in termini di sopravvivenza degli arbusti e di assorbimento della CO2.

Quando le foglie diventano troppo calde, spiegano gli studiosi, il processo fotosintetico si interrompe. Per capire quale sia il livello di stress già raggiunto, i ricercatori hanno analizzato i dati raccolti da Ecostress, un sensore termico a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) che rileva le temperature della vegetazione sulla superficie terrestre in blocchi da 70 metri, pari allo spazio che potrebbe essere occupato da due grandi alberi tropicali.

Questi dati sono stati confrontati con le misurazioni effettuate da alcuni strumenti disposti sulla superficie terrestre, incluso uno presente in Amazzonia, su una torre alta 64 metri, e da una rete di sensori disposti sul retro delle foglie di specie che vivono in Brasile, Porto Rico, Panama e Australia.

Leggi anche Metà della popolazione europea a rischio ondate di caldo estremo

L’analisi ha rivelato che, durante il periodo in cui le foreste erano più calde e il suolo più secco, le temperature possono raggiungere una media di 34 °C, ma in alcune regioni possono arrivare a picchi di 40 °C, superando nello 0,01% dei casi la soglia dei 46,7 °C. I ricercatori hanno inoltre dimostrato che, con l’aumento della temperatura ambientale, quella delle foglie cresce in maniera esponenziale: ad esempio, quando le foglie della foresta amazzonica vengono sottoposte a ulteriori 2 °C di riscaldamento ambientale, la temperatura massima delle stesse aumenta da 42,8 °C a 50,9 °C.

Utilizzando questi dati sperimentali per modellare il futuro delle foreste tropicali sotto la pressione del cambiamento climatico, gli studiosi hanno calcolato che la maggior parte degli alberi potrebbe sopportare un aumento della temperatura di circa 4 °C oltre i livelli attuali prima di perdere tutte le foglie e seccare.

“Tale livello di riscaldamento – evidenziano gli studiosi – rischia di essere raggiunto nel 2100 nello “scenario peggiore” secondo le previsioni sui cambiamenti climatici, in cui le emissioni di gas serra continuerebbero ad aumentare nel corso del secolo. Ma abbiamo ancora la possibilità non raggiungere lo scenario peggiore, agendo in maniera decisa sulle emissioni”.