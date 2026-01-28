L’asteroide 2024 YR4 può colpire la Luna nel 2032: nuovo studio rileva le conseguenze. Rischi anche per la Terra

L’asteroide 2024 YR4 ha il 4,3% di probabilità di colpire la Luna il 22 dicembre del 2032. Un nuovo studio ha determinato quali potrebbero essere gli effetti di un simile impatto. Conseguenze significative possibili anche sulla Terra.

Per alcune settimane tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 l'asteroide 2024 YR4 è balzato in più occasioni sulle prime pagine dei giornali a causa del potenziale impatto contro la Terra. A un certo punto è diventato persino l'asteroide più pericoloso ad aver mai minacciato il nostro pianeta (in tempi moderni) con il 3,1 percento di probabilità di colpirci. il 22 dicembre 2032. Nulla a che vedere con l'asteroide dell'Evento di Chicxulub che ha sterminato i dinosauri non aviani 66 milioni di anni fa o col frammento della cometa Clarke di cui si parla nel film apocalittico Greenland; questi colossi hanno un diametro di almeno 10 chilometri e capacità di innescare un'estinzione di massa, mentre 2024 YR4 è un cosiddetto “killer di città” col diametro di circa 60 metri, in grado di cancellare un'intera metropoli in pochi istanti (effetti dell'impatto di un oggetto del genere si vedono proprio nella pellicola con Gerard Butler).

Fortunatamente, le osservazioni di follow-up condotte col Telescopio Spaziale James Webb hanno azzerato il rischio di impatto con la Terra, ma sono aumentate quelle con la Luna, che al momento secondo i calcoli degli scienziati dei Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) del JPL della NASA si attestano al 4,3 percento. Poche, ma non trascurabili, alla luce degli effetti che potrebbero ripercuotersi anche sul nostro pianeta.

Un nuovo studio ha determinato che l'impatto con la Luna scatenerebbe un'energia cinetica equivalente a 6,5 Megatoni di TNT, ovvero 6.500 Kilotoni, 430 volte più potente dell'atomica che ha distrutto la città giapponese di Hiroshima alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Si prevede che una simile collisione possa generare un cratere da impatto di 1 chilometro sul satellite naturale. L'evento solleverebbe circa 100.000 tonnellate di materiale, composto da rocce di dimensioni variabili (molte piccole e al di sotto del metro di diametro, ma anche diverse di alcuni metri). Parte di questo di materiale finirebbe contro la Terra, dando vita a una delle più spettacolari tempeste di meteore di sempre (probabilmente la più impressionante cui abbia mai assistito l'essere umano).

Sebbene sia possibile che le rocce più grandi possano sopravvivere all'ablazione e giungere sulla superficie come meteoriti, i rischi più grandi sono soprattutto per le costellazioni di satelliti, che rischiano di essere decimante dal flusso di detriti. Ciò avrebbe effetti significativi sulla nostra società. Secondo uno studio guidato da scienziati del Dipartimento di Fisica e Astronomia e dell'Istituto per l'Esplorazione della Terra e dello Spazio (IESX) dell'Università del Western Ontario, l'impatto sulla Luna di 2024 YR4 sarebbe il più grande degli ultimi 5.000 anni.

A condurre la nuova ricerca è stato un team internazionale guidato da scienziati cinesi dell'Università Tsinghua, che hanno collaborato con i colleghi dell'Università della California, dell'Osservatorio Nazionale del Giappone, dell'Università di Nanchino e dell'Università della Tecnologia della Mongolia. I ricercatori guidati dal professor Yifan He hanno determinato che l'impatto darebbe vita a un lampo ottico di magnitudine visuale da -2,5 a -3 della durata di diversi minuti, dunque ben visibile a occhio nudo (il limite dell'osservabilità è +6.0). Il lampo sarebbe seguito “da ore di bagliore infrarosso” per il raffreddamento della roccia fusa (da 2000 K fino a poche centinaia di K). Il tutto, inoltre, innescherebbe un terremoto di magnitudo 5.0 rilevabile su tutta la superficie lunare dai sismometri.

L'impatto, se davvero dovesse verificarsi, potrebbe essere visibile dall'emisfero australe prima dell'alba del 22 dicembre 2032. Al momento, tuttavia, ci sono oltre il 95% di probabilità che il sasso spaziale possa mancare la Luna. Al di là dei potenziali rischi, se dovesse verificarsi potrebbe essere un evento estremamente interessante da studiare e osservare. I dettagli della nuova ricerca “Observation Timelines for the Potential Lunar Impact of Asteroid 2024 YR4” sono stati caricati su ArXiv in attesa della revisione paritaria.