La Russia lancia la sua missione sulla Luna dopo quasi 50 anni: è corsa alla conquista del Polo Sud

A cura di Valeria Aiello

Credit: Andrea Centini

La Russia è pronta a tornare sulla Luna 47 anni dopo la sua ultima missione lunare del 1976. Il lancio del veicolo spaziale Luna-25 è previsto nelle prime ore di venerdì 11 agosto dal cosmodromo di Vostochny, nell’Amur Oblastn, 5.550 km a est di Mosca, nell’ambito del nuovo programma lunare dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos che ha come obiettivo l’esplorazione della regione del Polo Sud, dove c’è la possibilità che ci sia dell’acqua, il principale bisogno per future colonie lunari e per basi a lungo termine.

La corsa alla conquista per il Polo Sud lunare

La sequenza temporale della missione potrebbe permettere alla Russia di battere sul tempo il veicolo indiano Chandrayaan-3, che tenterà l’allunaggio tra il 23 e il 24 agosto, sempre nella regione del Polo Sud. L’Agenzia spaziale russa Roscomos, su richiesta di Reuters, ha precisato che il veicolo spaziale Luna-25 impiegherà cinque giorni per raggiungere la Luna e poi trascorrerà dai cinque ai sette giorni nell’orbita lunare prima di tentare l’allunaggio in uno dei tre siti possibili di atterraggio in regioni vicine al Polo Sud lunare.

Ciò significa che la missione Luna-25 potrebbe toccare il suolo lunare già il 21 agosto o, al massimo, il 23. “Non c’è pericolo che le due missioni interferiscano tra loro o si scontrino – ha aggiunto l’Agenzia spaziale russa – C’è abbastanza spazio per tutti sulla Luna”.

Mentre il veicolo indiano dovrebbe condurre esperimenti per due settimane, Luna-25 preleverà e analizzerà campioni di suolo e condurrà ricerche scientifiche “a lungo termine” che si prevede si protrarrà per circa un anno, sebbene le probabilità di completare con successo l’atterraggio al Polo sud, secondo il capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Yuri Borisov, sia stimata intorno al 70 percento.

La missione di Luna-25

Protagonista della missione russa sarà un lander che pesa circa 800 chilogrammi, che sarà spinto nello spazio da un razzo Soyuz, il cui lancio dallo spazioporto russo di Vostochny è previsto per l’1:10 ora italiana di venerdì 11 agosto. Al contrario della maggior parte dei precedenti sbarchi sulla Luna, avvenuti vicino all’equatore lunare, il veicolo spaziale tenterà un atterraggio morbido nella regione del Polo Sud.

Il lancio di Luna-25 era originariamente previsto nell’ottobre 2021, ma è stato ritardato di quasi due anni, durante i quali l’aggressione all’Ucraina da parte della Russia ha inoltre portato all’interruzione della collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (ESA), che in precedenza aveva pianificato di testare la sua telecamera di navigazione Pilot-D collegandola a Luna-25.

Prima del lancio, gli abitanti del villaggio di Shakhtinsky, nella regione dell’estremo oriente di Khabarovsk, saranno evacuati dalle loro case per quella che le autorità locali hanno definito come “una possibilità su un milione" che uno degli stadi del razzo Soyuz possa cadere nella regione. Allertati anche cacciatori e pescatori della zona.