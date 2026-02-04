La palla di fuoco dietro il Monte Fuji: lo spettacolare video che fa pensare a un’esplosione

Il video di una meteora che sembra cadere dietro il Monte Fuji ha acceso l’attenzione sui social: un effetto ottico suggestivo, che ha portato molti a interrogarsi su ciò che è realmente accaduto.

La palla di fuoco ripresa nel cielo del Giappone mentre sembra cadere dietro il Monte Fuji / Credit: @dfuji1

Una palla di fuoco attraversa il cielo del Giappone e sembra cadere dietro il monte Fuji: lo spettacolare video, registrato alle 21:05 del 1° febbraio 2026, dura pochi secondi, ma è bastato per fare il giro dei social, alimentando ipotesi e domande su ciò che è realmente accaduto.

Le immagini mostrano una meteora particolarmente luminosa che, nella prospettiva dell’inquadratura, scende rapidamente verso il cratere Hōei e si tuffa nel profilo innevato. L’effetto è quello di un evento molto vicino, quasi a ridosso del vulcano, e secondo alcuni osservatori richiama l’idea di un’esplosione o di un impatto avvenuto appena dietro.

A chiarire il fenomeno è l’astronomo giapponese Daichi Fujii, che spiega come eventi di questo tipo avvengano ad alta quota ma possano apparire visivamente vicini al Monte Fuji. Un effetto che, come osserva l’astronomo, viene registrato con una certa regolarità.

Perché la meteora sembra cadere “dietro” il Monte Fuji

Quando un fenomeno astronomico viene ripreso in allineamento con un punto iconico, come il Monte Fuji, la percezione visiva può risultare ingannevole. L’assenza di riferimenti di profondità e l’uso di telecamere fisse accentuano l’impressione che l’evento avvenga “dietro” o “sulla” montagna, anche quando si verifica a grande distanza.

“Di recente vengono spesso riprese palle di fuoco che, in apparenza, si sovrappongono al Monte Fuji”, scrive Daichi Fujii in un post su X, sottolineando come si tratti di un effetto visivo legato all’inquadratura.

Nel suo commento, l’astronomo ricorre all’espressione “hole-in-one”, presa dal golf, per descrivere l’allineamento visivo particolarmente preciso della meteora con il cratere Hōei: una metafora che invita a leggere il video non come un evento eccezionale o pericoloso, ma come uno spettacolo naturale reso ambiguo dalla prospettiva.