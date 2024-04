video suggerito

La depressione aumenta il rischio di morte nelle donne con tumore al seno: cosa dice lo studio Un nuovo studio dell’Associazione Psichiatrica Europea ha rivelato come la presenza di depressione e disturbi d’ansia possa aumentare il rischio di morte nelle pazienti con cancro al seno. Per questo è necessario migliorare la diagnosi di disturbi mentali fin dalle prime fasi della malattia oncologica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Affrontare una diagnosi di tumore può essere psicologicamente difficile e avere un importante impatto psicologico. Ma il rapporto tra malattia fisica e salute mentale non è sempre soltanto a senso unico: anche la presenza di disturbi mentali può incidere sul percorso di guarigione. Nel caso specifico del cancro al seno, la forma di tumore più comune tra le donne, la conferma di questo legame arriva dal lavoro di un gruppo di ricercatori russi che ha analizzato gli studi condotti sull'argomento tra il 1977 e il 2018.

I dati raccolti in oltre 40 anni hanno confermato che la depressione può avere un impatto perfino sulla sopravvivenza e la qualità di vita delle donne con diagnosi di cancro il seno. Tanto da aumentare il tasso di mortalità nelle pazienti con depressione. Dato che questa condizione è molto comune nelle donne con con cancro al seno – a livello globale dopo la diagnosi la sviluppano più di tre donne su dieci – è necessario potenziare gli sforzi destinati alla diagnosi e il supporto offerto alle donne che si trovano ad affrontare entrambi le patologie.

Come la depressione incide sul tasso di sopravvivenza

Dallo studio, che verrà presentato durante il Congresso dell'Associazione Psichiatrica Europea 2024, è emerso che la depressione – presente in una percentuale delle pazienti con cancro al seno che va dal 4,5% al 36% – può modificare perfino il rischio di morte. Nello specifico, questo è risultato maggiore del 50% per tutte le cause nelle pazienti con carcinoma mammario dal primo al terzo stadio.

Nelle pazienti con cancro al seno allo stadio iniziale la mortalità per cancro e per tutte le altre cause è maggiore di circa 2-2,5 volte. Infine, nelle pazienti con tumore al seno non metastatico è stato registrato un rischio 2,5 volte maggiore di morte entro 8-15 anni dall'intervento chirurgico nelle donne con sintomi depressivi lievi o moderati, rispetto a quelle che non presentavano depressione o, al più, che presentavano sintomi minimi.

Il legame tra cancro e salute mentale

Gli autori della ricerca hanno sottolineato come questi dati rafforzino la necessità di identificare la presenza di disturbi mentali già dalle primissime fasi della diagnosi di tumore al seno, in modo tale da evitare che la depressione o altre forme di disturbi d'ansia impattino sulla qualità di vita e la sopravvivenza delle pazienti.

Le cause di questo collegamento sono diverse, ma è ormai un dato che il cancro può avere un impatto negativo sulla salute mentale delle donne e di conseguenza sulla loro predisposizione a seguire il trattamento, con conseguenze anche sulla loro aspettativa di vita.