Kit antizanzare contro la febbre Dengue, Burioni: "Utilissimo il repellente ma il resto a cosa serve?" Per contrastare il focolaio di febbre Dengue a Fano, nelle farmacie comunali è stato messa in vendita un kit antizanzare a un prezzo calmierato. Il virologo Roberto Burioni: "Repellente utilissimo, ma la pennetta disinfettante a cosa serve?".

Resta alta l'attenzione sul focolaio di febbre Dengue di Fano nonostante le rassicurazioni della Regione Marche dopo l'incontro con gli esperti del Ministero della Salute di ieri, 1 ottobre 2024. Tra le varie misure prese dalle autorità locali per contenere il focolaio e probabilmente rassicurare i cittadini ce n'è una che però ha destato qualche perplessità. Mentre il numero di casi continua a salire – finora quelli confermati sono 102 e tutti hanno come luogo di esposizione Fano – il Comune e Aset, la società che gestisce i servizi pubblici sul territorio tra cui le farmacie, hanno inviato alle farmacie comunali un kit antizanzare, da ieri acquistabili a un prezzo calmierato: 15 euro invece di 23,60 euro.

Non si tratta chiaramente dell'unica misura per contenere il focolaio, ad esempio la Regione ha disposto nuove disinfestazioni su larga scala, tuttavia i componenti di questo kit hanno lasciato perplessi in molti. Tra questi c'è anche il virologo Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, che Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente.

Cosa sono i kit antizanzare in vendita a Fano

Sulla pagina Facebook di Aset ieri è stato pubblicato un post che comunica l'arrivo nelle farmacie comunali di Fano di questo nuovo kit antizanzare. È composto da una confezione di larvicida da dieci compresse, uno spray antizanzare repellente e una penna dopopuntura disinfettante. Il post prosegue ricordando ai cittadini tutte le altre azioni necessarie – come eliminare l'acqua stagnante o utilizzare le zanzariere – a limitare la presenza delle zanzare, vettore della malattia. Non tutte la trasmettono, solo le zanzare Aedes, nella specifico la Aedes aegypti. Vi lasciamo qui una scheda sui sintomi e le modalità di trasmissione della Dengue, anche detta "febbre spaccaossa".

A cosa serve il kit in vendita: il post di Burioni

Nel suo post di Facebook Burioni scrive: "Repellente utilissimo, larvicida sarebbe stato utile tempo fa e non ora ma passi, però mi dite, colleghi fanesi, a cosa serve la "pennetta disinfettante" nella prevenzione della Dengue?". Inoltre sottolinea anche il problema del numero dei kit disponibili. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino infatti sarebbero 800, mentre gli abitanti di Fano sono 60.000.

Fanpage.it ha raggiunto il virologo per avere ulteriori spiegazioni. Il professore ha chiarito che sebbene non possa dare un parere, non conoscendo il principio attivo contenuto nei prodotti, sull'inutilità della penna disinfettante non ha dubbi in quanto "disinfettare una puntura di zanzara non serve a nulla in generale, non solo per prevenire la dengue".

Come si previene la febbre Dengue

Come ha scritto Burioni nel suo post, lo spray repellente può essere invece molto utile. Il virus responsabile della febbre Dengue viene infatti trasmesso all'uomo attraverso la puntura delle femmine della zanzara Aedes. Sebbene il vettore principale sia la zanzara della febbre gialla (Aedes aegypti), il virus può essere trasmesso anche dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) infetta. Per questo – come spiegal'Istituto superiore di sanità (ISS) – la misura preventiva più efficace è evitare di entrare in contatto con le zanzare e per questo è fondamentale usare "repellenti, vestiti adeguati e protettivi, zanzariere e tende.