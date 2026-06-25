Joseph è la persona più “rumorosa” del mondo: il suo urlo supera i 122 db, quanto il motore di un jet

Joseph McGrail-Bateup è la persona più rumorosa del mondo. Un suo urlo, come certificato dal Guinness dei Primati, ha raggiunto i 122,4 decibel, quanto un motore a reazione o un concerto rock ascoltato a pochi metri dalle casse.

Joseph McGrail–Bateup, l’uomo con la voce più forte del mondo. Credit: Guinness World Record

Sentire le persone gridare è indubbiamente fastidioso, ma ascoltare un urlo di Joseph McGrail-Bateup può essere addirittura doloroso. Potrebbe persino farvi perdere temporaneamente l'udito. Quest'uomo australiano di 58 anni, infatti, con il suo potentissimo grido ha ottenuto il nuovo record nel Guinness dei Primati di “persona più rumorosa del mondo”. L'urlo ha raggiunto la bellezza di 122,4 decibel (dB) filtrati con la curva di ponderazione C, una misurazione che tiene conto di tutte le frequenze udibili (da quelle bassissime alle altissime). È un valore estremo, che supera di "poco" la soglia del dolore umano, pari a 120 db.

Essere esposti a un suono del genere a distanza ravvicinata può danneggiare le cellule ciliate delle orecchie e, come indicato, determinare perdita temporanea dell'udito; un'esposizione prolungata può sfociare addirittura in danni permanenti e nella sordità. Per fare un confronto, 122 dB possono essere raggiunti da un fuoco d'artificio che esplode a un passo da noi; da un potentissimo concerto rock ascoltato a pochi metri dalle casse; dal motore a reazione (jet) di un aereo di linea entro un raggio di 100 metri; e da una sirena di emergenza a distanza ravvicinatissima. Tutte situazioni decisamente poco confortevoli anche solo a immaginarle.

Curiosamente il signor McGrail-Bateup di lavoro fa anche il banditore ufficiale (e onorario) della sua città, Canberra, quindi una voce potente è sicuramente una qualità utile, ma a certi livelli può essere decisamente insopportabile. L'uomo, naturalmente, di norma non grida con simili livelli di potenza. Come ha raccontato in una curiosa intervista all'Associated Press (AP), le urla da record per competere nel Guinness dei Primati sono in grado di distruggere la voce (e probabilmente pure le orecchie). “Non c’è davvero modo di allenarsi per una cosa del genere. Devi semplicemente tenerti pronto per il giorno della prova, soprattutto quando tenti un record mondiale”, ha affermato il 58enne all'agenzia di stampa. “Mi ci sono voluti sette tentativi solo per una parola, che era ‘now’ (adesso, ora NDR), e la mia voce è rimasta distrutta per un paio di giorni. Era roca. Terribile. Quindi no, non puoi davvero allenarti per questo. Ma è molto divertente mentre lo fai”, ha aggiunto il cinquantottenne. Qui di seguito potete vedere e sentire alcune prove con la sua voce graffiante e l'immancabile campanaccio.

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È doveroso sottolineare che, sebbene Joseph sia effettivamente la persona più rumorosa del mondo, ha conquistato il titolo specifico della categoria maschile (che non aveva un detentore). In precedenza il record spettava alla maestra elementare di Belfast Annalisa Flanagan, che circa trenta anni fa urlò la parola “silenzio” con una stratosferica potenza sonora di 121,7 dB (poveri bambini). Sebbene il distacco tra i due possa apparire piccolo, va considerato che i decibel si misurano su una scala logaritmica; una differenza di 0,7 decibel significa che l'urlo di Joseph è stato del 17 percento più potente di quello di Annalisa, quindi tutto fuorché insignificante. Nonostante sia stata superata, la maestra ha mantenuto il primato nel Guinness World Record nella categoria femminile. Il signor McGrail-Bateup si è detto contento del fatto che la donna abbia mantenuto il suo primato.

L'uomo ha emesso il suo urlo record sabato 2 maggio, ma solo in questi giorni la notizia ha iniziato a circolare a livello globale. Come indicato sulla pagina del Guinness World Record, in virtù del suo lavoro di banditore onorario della città di Canberra, gli capita di fare annunci a feste scolastiche, eventi comunitari e mostre. Ora potrà farlo fregiandosi del titolo di persona più rumorosa del mondo.