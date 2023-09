Il video in timelapse di una gigantesca Shelf Cloud che inghiotte un’intera città Le Shelf Cloud fanno parte delle nuvole arcus: hanno una forma allungata, irregolare e si estendono anche per parecchi chilometri. Di solito il loro arrivo precede un temporale.

Con un timelapse di 18 secondi un’enorme nuvola ha avvolto Caxias do Sul, città da oltre 500.000 abitanti nella parte meridionale del Brasile. La nuovola si muove compatta, in orizzontale e avvolge tutte i palazzi attorno. Un enorme muro opaco che nasconde tutto quello da cui passa. Il video è stato pubblicato dalla BBC ma arriva dal profilo Instagram maxpetry78. Il Reel è stato caricato sul social di Meta il 23 settembre e in 48 ore ha raggiunto quasi 100.000 visualizzazioni e oltre 4.000 like.

Certo, questi numeri sono bassi nella social economy a cui siamo abituati ma sono parecchie visualizzazioni se pensiamo che i tratta di un profilo personale da poco meno di 300 follower. Oltre alla BBC e stato ripreso anche da altre testate. Il video originale è accompagnato da una scritta: “Caxias do Sul si trasforma in notte il primo giorno di primavera!”. La didascalia non è sbagliata. Nell’emisfero australe, dove si trova Caxias do Sul, le stagioni sono ribaltate. Noi dall’equinozio di autunno abbiamo cominciato a tirare fuori dagli armadi libri, dvd e coperte pesanti per l’arrivo della stagione fredda mentre nelle zone meridionali del Brasile è cominciata la primavera.

Cosa sono le Shelf Cloud

Per quanto spettacolare, il fenomeno ripreso da maxpetry78 non è nuovo alla meteorologia. Ha un nome preciso: è una nuvola arcus. L’etimologia è latina e arriva da “arcus”, arcata. Sono nuvole basse, dalla forma allungata e possono misurare anche diversi chilometri. Quando arrivano vuol dire che sta per arrivare anche un temporale. Le nuvole arcus nascono attorno ai cumulonembi, quelle nuovole maestose che si sviluppano con una forma compatta e irregolare che si muove in verticale. Quella ripresa nel timelapse a Caxias do Sul è una variante delle nuove arcus che si definisce Shelf Cloud. È più irregolare delle rarissime Roll Cloud che invece hanno un aspetto quasi perfettamente cilindrico.