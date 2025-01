video suggerito

Il razzo New Glenn di Jeff Bezos sfida SpaceX di Elon Musk, il video del primo test di volo La società spaziale di Jeff Bezos, Blue Origin, ha lanciato oggi 16 gennaio 2025 il suo razzo da Cape Canaveral, in Florida, raggiungendo con successo l’orbita terrestre nel primo test di volo. Non è però riuscito il recupero dello stadio riutilizzabile, che sarebbe dovuto atterrare su una chiatta galleggiante nell’Atlantico ma è andato perso durante il rientro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riflettori puntati sul razzo New Glenn della società spaziale Blue Origin di Jeff Bezos, lanciato per la prima volta oggi 16 gennaio 2026 da Cape Canaveral, in Florida, intorno alle 2 di notte ora locale (le 8 del mattino in Italia): il razzo New Glenn, alto 98 metri e di 7 metri di diametro, ha raggiunto con successo l’orbita terrestre con il suo secondo stadio, trasportando un prototipo del veicolo spaziale Blue Ring, la piattaforma spaziale in fase di sviluppo, che in futuro dovrà essere in grado rifornire, trasportare e ospitare satelliti.

In questo primo test di volo di New Glenn, il prototipo di Blue Ring è stato testato per le sue capacità di comunicazione dall’orbita alla Terra e i suoi sistemi di telemetria e tracciamento, rimanendo attaccato al primo stadio, mentre il secondo stadio riutilizzabile, staccatosi dopo il lancio, sarebbe dovuto atterrare su una chiatta nell’Oceano Atlantico, ma è andato perduto durante il rientro.

Il primo test di volo di New Gleen, inizialmente previsto per lunedì ma annullato a causa della formazione di ghiaccio su una linea di propellente, segna il culmine di un percorso di sviluppo durato un decennio e costato miliardi di dollari al fondatore di Amazon, che con la sua società spaziale Blue Origin punta a rivaleggiare con la SpaceX di Elon Musk nel settore dei lancio dei satelliti.

Leggi anche Elon Musk si prepara a lanciare un razzo che renderà Starlink ancora più potente e inevitabile

In un’intervista a Bloomberg, Bezos ha però cercato di minimizzare i discorsi sulla competizione tra Blue Origin e SpaceX, dicendo che l’industria spaziale ha posto per “vincitori multipli”. Lo stesso Musk, con un post su X.com, si è congratulato con Jeff Besos per il successo ottenuto dal razzo New Gleen “nel raggiungere l’orbita al primo tentativo”.