Il mistero dei vermi che “piovono dal cielo”: cosa sta accadendo per le strade di Pechino Alcuni video pubblicati sui social documentano la presenza di centinaia di invertebrati sui cofani e sui parabrezza delle auto parcheggiate.

A cura di Valeria Aiello

Alcune immagini tratte dai video che documentano la "pioggia di vermi" in Cina / Twitter

Stanno facendo il giro del web alcuni video pubblicati sui social che documentano un’insolita “pioggia di vermi” per le strade di Pechino. I filmati mostrano centinaia di invertebrati sui cofani e parabrezza delle auto parcheggiate mentre alcune persone, con tanto di ombrello per proteggersi, osservano incredule lo spettacolo orripilante. I vermi appaiono integri ma immobili, probabilmente uccisi dal violento impatto con i veicoli, mentre a terra si osservano cumuli inquietanti, forse di animali ammonticchiati dai proprietari delle vetture che, ripulite le proprie auto, hanno ripreso dal marcia.

Nessuno sa ancora esattamente cosa stia causando la copiosa caduta di presunti vermi dal cielo, ma alcuni esperti ipotizzano una serie di possibilità. Quella che appare più verosimile arriva dalla rivista scientifica Mother Nature Network che suggerisce una dinamica plausibile: gli invertebrati sarebbero stati catturati da un forte vortice d’aria che li avrebbe prima portati quota, per poi scaraventarli a terra come conseguenza di uno straordinario evento meteo. Del resto, osservano alcuni degli scienziati responsabili della pubblicazione, l’eccezionale circostanza può verificarsi in seguito a un uragano.

Al momento, riporta La Repubblica, le autorità non avrebbero ancora spiegato cosa sta realmente accadendo nell’area della capitale della Cina, lasciando che l’incertezza si diffonda sui social. Alcuni residenti avanzano la possibilità che, al contrario, quelli che a prima vista sembrano apparire come lunghi vermi, sarebbero in realtà fiori di pioppo che mischiati alla pioggia avrebbero acquisito una consistenza gelatinosa. Del resto, i fiori di pioppo, noti anche come piumini, presentano una forma cilindrica e allungata che può essere facilmente confusa con quella dei nematodi. E anche in questo caso, i forti venti che hanno colpito la zona nelle ultime ore avrebbero strappati via i fiori dai rami degli alberi, poi scaraventati sulle strade della città.

Una spiegazione alternativa farebbe risalire la strana circostanza all’emersione di vermi dal terreno dopo il disgelo e, con il rialzo delle temperature, l’avvicinarsi della primavera. In molti però dubitano che sia questo il caso, anche perché osservando le immagini, il numero di animali sulle auto è notevolmente superiore a quello presente direttamente sull’asfalto. In rete c’è anche chi ritiene che si tratti solo di una messa in scena, realizzata ad hoc per catturare qualche click.